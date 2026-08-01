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KONIEC PÁTRANIA: Záchranári ukončili operáciu v nákupnom centre
Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v utorok 28. júla prefektúru Kumamoto na južnom hlavnom ostrove Kjúšu.
Autor TASR
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Tokio 1. augusta (TASR) - Úrady v sobotu ukončili rozsiahlu niekoľkodňovú záchrannú a pátraciu operáciu v zrútenom nákupnom centre na juhozápade Japonska po silnom zemetrasení zo začiatku týždňa, pri ktorom zahynulo 34 ľudí. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
Záchranári počas uplynulých piatich dní vytiahli spod trosiek centra päť ľudí a našli telá ďalších siedmich osôb. Úrady teraz oznámili, že všetky nezvestné osoby boli identifikované a pátraciu akciu ukončili.
Celkový počet nezvestných v zemetrasením zasiahnutej prefektúre Kumamoto zostáva neznámy a pátracie práce pokračujú na ďalších miestach. Premiérka Sanae Takaičiová na sobotňajšom zasadnutí vládnej krízovej skupiny vyzvala záchranárov, aby „neprestávali, kým nenájdu všetkých“.
Hlavnou výzvou pre prefektúru je nedostatok pitnej vody, ktorý zasiahol takmer 70.000 domácností. Problémom je tiež chýbajúce palivo a výpadky v dodávkach elektrickej energie, a to v čase, keď Japonsko sužujú extrémne horúčavy.
V preplnených evakuačných centrách, ako sú komunitné zariadenia, telocvične či školské triedy je stále viac ako 9000 ľudí. Mnohí ďalší spia v autách zaparkovaných pri úradoch, v parkoch alebo pred svojimi zničenými domami.
Úrady najnovšie uvádzajú, že bolo zničených viac ako 180 domov a poškodených takmer 3500 budov. To je takmer dvojnásobok oproti piatkovému odhadu. Z toho 20 budov má vážne poškodenia.
Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v utorok 28. júla prefektúru Kumamoto na južnom hlavnom ostrove Kjúšu. Nákupné centrum Aeon Mall v meste Kašima patrilo medzi najviac poškodené miesta po tom, ako výbuch po zemetrasení spôsobil zrútenie jedného poschodia. Došlo k nemu pravdepodobne po úniku plynu. Krátko predtým sa podarilo evakuovať približne 3000 zákazníkov, no niektorí zamestnanci zostali vo vnútri.
Záchranári počas uplynulých piatich dní vytiahli spod trosiek centra päť ľudí a našli telá ďalších siedmich osôb. Úrady teraz oznámili, že všetky nezvestné osoby boli identifikované a pátraciu akciu ukončili.
Celkový počet nezvestných v zemetrasením zasiahnutej prefektúre Kumamoto zostáva neznámy a pátracie práce pokračujú na ďalších miestach. Premiérka Sanae Takaičiová na sobotňajšom zasadnutí vládnej krízovej skupiny vyzvala záchranárov, aby „neprestávali, kým nenájdu všetkých“.
Hlavnou výzvou pre prefektúru je nedostatok pitnej vody, ktorý zasiahol takmer 70.000 domácností. Problémom je tiež chýbajúce palivo a výpadky v dodávkach elektrickej energie, a to v čase, keď Japonsko sužujú extrémne horúčavy.
V preplnených evakuačných centrách, ako sú komunitné zariadenia, telocvične či školské triedy je stále viac ako 9000 ľudí. Mnohí ďalší spia v autách zaparkovaných pri úradoch, v parkoch alebo pred svojimi zničenými domami.
Úrady najnovšie uvádzajú, že bolo zničených viac ako 180 domov a poškodených takmer 3500 budov. To je takmer dvojnásobok oproti piatkovému odhadu. Z toho 20 budov má vážne poškodenia.
Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v utorok 28. júla prefektúru Kumamoto na južnom hlavnom ostrove Kjúšu. Nákupné centrum Aeon Mall v meste Kašima patrilo medzi najviac poškodené miesta po tom, ako výbuch po zemetrasení spôsobil zrútenie jedného poschodia. Došlo k nemu pravdepodobne po úniku plynu. Krátko predtým sa podarilo evakuovať približne 3000 zákazníkov, no niektorí zamestnanci zostali vo vnútri.