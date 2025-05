Konkláve zaviedol koncil v roku 1274, v modernej ére netrvá dlho

Vatikán 7. mája (TASR) - Pápeža volí zbor kardinálov, teda konkláve, pričom volitelia zasadajú vo vatikánskej Sixtínskej kaplnke. Pápežom sa človek stáva nadosmrti, hoci cirkevné právo nevylučuje ani odstúpenie zvoleného. Hlava katolíckej cirkvi nemusí uviesť žiadne dôvody, musí len abdikačné rozhodnutie prijať úplne dobrovoľne. Takéto sú zásady kánonického práva (Can. 332 §2), ktoré v roku 1983 zreformoval pápež Ján Pavol II. V modernej ére odstúpil pred 12 rokmi Benedikt XVI., následne začal používať titul emeritný pápež, informuje TASR.



Konkláve zaviedol Druhý lyonský koncil v roku 1274 s tým, že volitelia musia mať súkromie a pokoj. Miesto konania sa v histórii menilo. V 15. storočí rozhodnutím pápeža Kalixta III. začali pápežov voliť vo Vatikáne, v ľavom krídle Apoštolského paláca – v Sixtínskej kaplnke, kde sa konkláve pravidelne koná od roku 1870.



Voľba pápeža prebieha v prísnom utajení, kardináli zostávajú izolovaní vo Vatikáne, kým nedosiahnu dohodu. Volebný proces môže trvať niekoľko dní. V minulých storočiach trval celé týždne či mesiace a niektorí kardináli dokonca počas konkláve zomreli. V jednom prípade voľba trvala takmer tri roky. Proces je nastavený tak, aby sa zabránilo zverejneniu akýchkoľvek detailov voľby – či už počas konkláve, alebo po jeho skončení. Ten, kto poruší mlčanlivosť, podlieha automatickému vyobcovaniu z cirkvi.



Pred začiatkom voľby celý priestor Sixtínskej kaplnky podrobia kontrole bezpečnostní experti, aby sa zabezpečilo, že sa tam nenachádzajú žiadne odpočúvacie zariadenia ani kamery. Odstránia sa všetky televízne a rozhlasové prijímače, dovnútra sa nesmú dostať noviny ani časopisy a zakázané sú aj mobilné telefóny. Akýkoľvek kontakt kardinálov na konkláve s vonkajším svetom je zakázaný – s výnimkou naliehavej lekárskej pomoci.



Prístup ku kardinálom majú dvaja lekári, spovedníci pre viaceré jazyky a upratovači. Všetci títo účastníci musia prisahať, že navždy zachovajú tajomstvo, a zaručiť sa, že nepoužijú žiadne zariadenie schopné zaznamenávať zvuk či obraz.



Tradícia utajených konkláve vznikla so zámerom skrátiť čas, počas ktorého kardináli dospejú k dohode. Ubytovaní sú v modernej hotelovej budove vo Vatikáne Dom svätej Marty, kde počas svojho pontifikátu býval aj pápež František. Kardináli starší ako 80 rokov síce nemôžu voliť, no môžu sa podieľať na rokovaniach predchádzajúcich konkláve a ovplyvňovať diskusie.



Od roku 1059 majú výhradné právo voliť pápeža kardináli, od roku 1970 je to podmienené aj vekom. Kolégium kardinálov je najdôležitejšie pomocné grémium pápeža. Počet jeho členov sa v priebehu dejín menil, v minulosti bol oveľa nižší ako dnes, v období od 12. do 15. storočia nepresahoval tri desiatky. V roku 1586 ho pápež Sixtus V. stanovil na 70. Tento záväzný počet zrušil až v roku 1958 pápež Ján XXIII. V minulosti pozostával kardinálsky zbor zväčša z Európanov, najmä Talianov. Až po Druhom vatikánskom koncile sa výraznejšie rozšíril aj o zástupcov iných kontinentov.



V prípade, že voľba nového pápeža je úspešná, rozozvučia sa zvony na Bazilike sv. Petra a z komína Sixtínskej kaplnky vychádza biely dym. Kardináli oznámia svetu, že vybrali nového nástupcu, keď nechajú zhorieť hlasovacie lístky s dodatočnou látkou, ktorá dym sfarbí nabielo. Ak sa počas hlasovania nedohodnú, z kaplnky vychádza čierny dym.



Predchádzajúce konkláve v roku 2013 sa začalo 12. marca a už na druhý deň v podvečerných hodinách v celkovo piatom hlasovaní zvolili argentínskeho kardinála Jorgeho Maria Bergoglia, ktorý si vybral meno František.



Kardináli volili nového pápeža pomerne krátko aj v predchádzajúcom konkláve od 18. apríla 2005. Kolégium už na druhý deň zvolilo nemeckého kardinála Josepha Ratzingera. Nástupcu zosnulého Jána Pavla II. inaugurovali 24. apríla 2005. Išlo o jednu z najrýchlejších volieb hlavy katolíckej cirkvi v modernejších dejinách. Pápeža Pia XII. zvolili v roku 1939 už po 20 hodinách od začiatku v treťom hlasovaní, Jána Pavla I. v roku 1978 po štyroch hlasovaniach. Ratzingera zvolili kardináli po piatich hlasovaniach počas druhého dňa prvého konkláve v treťom tisícročí.



Najdlhšie zasadalo konkláve v roku 1268 v talianskom meste Viterbo - trvalo dva roky, deväť mesiacov a dva dni. Kardináli neboli schopní dosiahnuť potrebnú dvojtretinovú väčšinu ani po tom, čo im výrazne znížili prísun jedla. Keď pobúrení obyvatelia mesta začali rozoberať strechu nad volebnou miestnosťou, kardináli konečne v septembri 1271 zvolili za pápeža Gregora X., pretože členovia konkláve sa obávali príchodu prvých jesenných dažďov.



Aj konkláve v roku 1314 v juhofrancúzskom Carpentras bolo dramatické. Netrpezlivý dav vtedy podpálil biskupské sídlo, kde sa zišli kardináli, ktorí sa následne dali na útek. Koncom roku 1316 zamkol princ Filip účastníkov konkláve do dominikánskeho kláštora v Lyone. Po 40 dňoch bol 7. augusta 1316 konečne zvolený pápež Ján XXII.



Trinásteho decembra 1294 sa po piatich mesiacoch vzdal svojho postu Celestín V., pretože cítil, že nové povolanie nezvládne. Kardináli si tohto pustovníka zvolili len preto, že sa počas skoro dvojročného rokovania nedokázali zhodnúť na inom kandidátovi. Po svojom odstúpení sa Celestín uchýlil do kláštora. Iní historici tvrdia, že Celestína nechal uväzniť na hrade vo Fumone jeho nástupca Bonifác VIII., pretože sa obával, aby sa rôzne opozičné skupiny nerozhodli vyhlásiť ho za vzdoropápeža. Celestín tam po necelom roku zomrel a neskôr bol vyhlásený za svätého.



Pápež Benedikt XVI. v roku 2007 zmenil pravidlá voľby nového pápeža, pričom sa vrátil k tradičnému systému, na základe ktorého nového pontifika v hlasovaní musia podporiť najmenej dve tretiny kardinálov. Tradičný systém voľby najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi zmenil predtým v roku 1996 pápež Ján Pavol II. Zmena spočívala v tom, že na zvolenie hlavy katolíckej cirkvi stačila absolútna väčšina hlasov, ak sa kardináli na osobe nového pápeža nevedeli dohodnúť ani po 33 hlasovaniach.