Konšpirátor Jones žiada súd o prehodnotenie rozsudku v kauze Newtown

Alex Jones po príchode na federálny súd 14. júna 2024, v Houstone. Foto: TASR/AP

V prípade spomínanej školy ide o streľbu v meste Newtown v Connecticute, pri ktorej zomrelo 20 prvákov a šesť učiteľov.

Autor TASR
Washington 10. septembra (TASR) – Americký konšpiračný teoretik Alex Jones požiadal Najvyšší súd USA, aby prerokoval jeho odvolanie voči rozsudku o odškodnom vo výške 1,4 miliardy dolárov. Rozsudok vyniesli porota a sudkyňa v štáte Connecticut za to, že Jones označil streľbu na základnej škole Sandy Hook v roku 2012 za podvrh zinscenovaný hercami. Informovala o tom v stredu agentúra AP.

Rodiny obetí zo Sandy Hook zažalovali Jonesa za šírenie nepravdivých informácií, za čo mu súd v roku 2022 nariadil zaplatiť odškodné vo výške 1,4 miliardy dolárov.

Súd jeho konanie vyhodnotil ako nactiutŕhanie a zohľadnil aj to, že Jonesovi prívrženci neskôr rodiny obťažovali a viacerým sa vyhrážali smrťou.

Konšpirátori tvrdili, že trúchliaci rodičia sú zaplatení herci a deti v skutočnosti neexistovali. Skupina ľudí dokonca údajne plánovala vykopať hrob jednej z obetí, sedemročného Daniela, aby dokázali, že sa streľba neodohrala.

Konšpirátor neskôr na súde priznal, že masaker v Sandy Hook "sa na sto percent stal”. Vďaka právu na slobodu prejavu však podľa vlastných slov mohol slobodne tvrdiť, že šlo o hoax.

Právnici poukazujú aj na ochranu slobody prejavu podľa Prvého dodatku a tvrdia, že Jonesove komentáre o streľbe ako „podvrhu“ boli vyjadrením právne chráneného názoru, pričom Jones sám uviedol, že streľbu považoval za „100 % reálnu“.

Jonesovi právnici v odvolaní uvádzajú, že odškodné 1,4 miliardy dolárov predstavuje „neprimeraný trest.“ Tvrdia, že ak rozsudok zostane v platnosti, „ochromí to spravodajské pokrytie udalostí“ a „vyvolá autocenzúru zo strachu z žalôb“.

Právnici rodín Jonesove argumenty odmietli. „Neexistuje legitímny dôvod, aby Najvyšší súd USA akceptoval posledný pokus Alexa Jonesa, budeme proti nemu,“ uviedol právnik Christopher Mattei.

Jones podal v roku 2022 aj návrh na svoj bankrot. V súvisiacom konaní sa v novembri konala aukcia na predaj aktív platformy Infowars, ktorá šíri konšpiračné teórie, politické komentáre a tzv. alternatívne spravodajstvo. Aukciu vyhrala satirická stránka The Onion. Bankrotový sudca však výsledky aukcie zrušil pre procesné nedostatky a hodnotu ponuky The Onion. Predaj aktív Infowars sa presunul na texaský štátny súd v Austine.

Jones sa odvoláva aj proti nedávnemu rozhodnutiu súdu, ktorý vymenoval správcu na likvidáciu majetku. Časť Jonesovho osobného majetku sa predáva v rámci bankrotového konania.
