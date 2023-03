Kontajnerová loď po poruche pokračuje v plavbe Suezským prieplavom

Káhira 5. marca (TASR) - Kontajnerová loď, ktorá sa v nedeľu pokazila v Suezskom prieplave a spôsobila odklonenie časti dopravy, obnovila svoju plavbu. Podľa agentúry Reuters to uviedla správa Suezského prieplavu.



Tento úrad vo svojom predchádzajúcom vyhlásení informoval, že loď MSC Istanbul, ktorá sa plaví pod vlajkou Libérie, uviazla počas plavby prieplavom na ceste z Malajzie do Portugalska. K incidentu došlo v nedeľu približne o 16.00 h SEČ.



Loď následne odtiahli štyri remorkéry, takže plavba na životne dôležitej vodnej tepne nebola veľmi ovplyvnená.



"Všetky lode, ktoré sa plavia zo severu, normálne preplávali a plavba z juhu tiež prebiehala normálne po tom, ako boli lode presmerované zo západného kanála do východného," dodal úrad.



Reuters pripomenul incident z roku 2021, keď kontajnerová loď Ever Given uviazla v silnom vetre v južnej časti kanála a kým sa ju podarilo vyslobodiť, šesť dní blokovala dopravu Suezským prieplavom.