Kontajnerová loď preplávala Severnou morskou cestou z Číny do Británie
Arktická námorná trasa medzi Európou a Áziou je výrazne kratšia ako trasy cez Indický oceán.
Autor TASR
Moskva 14. októbra (TASR) - Kontajnerová loď dokončila prvú plavbu z Číny do Spojeného kráľovstva cez tzv. Severnú morskú cestu, ktorá vedie pozdĺž pobrežia ruského Severného ľadového oceánu. Loď prevádzkovala dcérska spoločnosť ruskej štátnej jadrovej firmy Rosatom. Plavba trvala 20 dní, oznámil Rosatom v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ruský prezident Vladimir Putin už skôr oznámil plány na rozšírenie lodnej dopravy Severnou morskou cestou. Rusko túto trasu využíva na prepravu skvapalneného zemného plynu (LNG) z prístavu Sabetta na sibírskom polostrove Jamal k zákazníkom v Ázii. Plavba je preto úspechom aj pre Kremeľ. Loď vyplávala z prístavu v meste Ningbo v juhovýchodnej Číne a v pondelok (13. 10.) večer dorazila do britského prístavu Felixstowe. O preplávaní informovala aj čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua.
Arktická námorná trasa medzi Európou a Áziou je výrazne kratšia ako trasy cez Indický oceán. Cestu po väčšinu roka blokuje ľad, klimatické zmeny však predlžujú obdobie, počas ktorého je splavná.
