Kontajnerovú loď s poškodeným motorom voľne unáša pri Guadeloupe

Paríž 29. apríla (TASR) - Kontajnerovú loď prevážajúcu takmer 1300 ton paliva unáša východne od karibského súostrovia Guadeloupe po tom, ako požiar poškodil jej motor. Oznámili to v utorok úrady na neďalekom ostrove Martinik.



Požiar prenikol do strojovej miestnosti tankera dánskej prepravnej spoločnosti Maersk ešte v nedeľu, avšak po niekoľkých hodinách sa ho posádke podarilo dostať pod kontrolu, uviedla vo vyhlásení prefektúra na Martiniku.



"Materiálne škody spôsobili, že motor nemohol ďalej pracovať a kontajnerovú loď začalo voľne unášať na mori," tvrdia úrady.



Plavidlo s názvom Maersk Vilnius sa momentálne nachádza 350 kilometrov východne od francúzskeho zámorského územia Guadeloupe a "unáša ho západným smerom priemernou rýchlosťou 1,4 uzla", hlási Martinik.



Loď "obsahuje takmer 1300 ton paliva a iných polutantov", tie však požiarom neboli zasiahnuté a "zostávajú v bezpečí", uvádza sa vo vyhlásení, z ktorého cituje tlačová agentúra AFP.



Spoločnosť, ktorá loď vlastní, k nej vyslala remorkér Alp Defender z Trinidadu a Tobaga. Predpokladá sa, že remorkér dorazí do danej oblasti v stredu ráno miestneho času a kontajnerovú loď "bezpečne odvlečie na miesto, kde sa uskutoční oprava".