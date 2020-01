Kontaktná skupina pre Venezuelu uznala Guaidóa za predsedu parlamentu

Brusel 9. januára (TASR) - Desiatka krajín pracujúca na riešení politickej krízy vo Venezuele uznala vo štvrtok opozičného lídra Juana Guaidóa za predsedu venezuelského parlamentu, čím odmietla priznať nárok jeho rivala. Informovala o tom agentúra AFP.



"Uznávame Juana Guaidóa za predsedu Národného zhromaždenia (parlamentu) a opätovne potvrdzujeme náš záväzok aktívne podporovať skutočné úsilie o mierové a demokratické vyriešenie krízy vo Venezuele," uviedlo vo vyhlásení 12 členov medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Venezuelu.



Členmi tejto skupiny sú krajiny Európskej únie a Latinskej Ameriky a jej cieľom je vyriešiť politickú krízu vo Venezuele.



Guaidó zložil v utorok prísahu ako predseda venezuelského parlamentu aj napriek zásahu príslušníkov ozbrojených síl verných prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorí sa mu vo vstupe do budovy parlamentu snažili zabrániť.



Medzitým jeho rival Luis Parra, poznamenaný korupčnými kauzami, využil jeho neprítomnosť a vyhlásil sa za predsedu Národného zhromaždenia. Avšak v momente, keď opozičný líder aj so spriaznenými poslancami vošiel do parlamentu, bol už Parra podľa AFP preč.



Guaidó sa ešte 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely s tým, že chce zosadiť Madura. Za dočasného prezidenta ho následne uznalo viac ako 50 krajín sveta vrátane Spojených štátov. Maduro a jeho spojenci Guaidóa obviňujú, že je bábkou americkej vlády.