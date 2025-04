Kontaktná skupina prisľúbila Ukrajine pomoc viac ako 21 miliárd eur

Brusel 11. apríla (TASR) - Spojenci Ukrajiny jej v piatok prisľúbili novú vojenskú pomoc vo výške 21 miliárd eur. Po rokovaní Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny v Bruseli to uviedol britský minister obrany John Healey. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a DPA a stanice BBC.



„Som ohromený a veľmi vďačný za tieto vyhlásenia, záväzky aj balíčky podpory (pre Ukrajinu) od partnerov z celého sveta,“ povedal úradujúci nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý zároveň dodal, že táto pomoc „už tento rok ovplyvní vývoj na bojisku“.



Healey a Pistorius v prítomnosti ukrajinského ministra obrany Rustema Umerova a ďalších ministrov z približne 50 štátov spolupredsedali medzinárodnému stretnutiu na koordináciu ďalšej vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktoré sa konalo v sídle NATO v Bruseli.



„Zdá sa, že mier na Ukrajine je v dohľadnej budúcnosti nedosiahnuteľný,“ povedal nemecký minister. „Zabezpečíme, aby Ukrajina mohla aj naďalej čerpať našu spoločnú vojenskú pomoc. Rusko musí pochopiť, že Ukrajina je schopná pokračovať v boji a my ju budeme podporovať,“ zdôraznil Pistorius.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa na rokovaní zúčastnil len virtuálne a krátko pred jeho začiatkom sa prihovoril prostredníctvom platformy X. „Ukrajinci vedia byť presní. Už sme sa naučili zostreliť značnú časť zbraní ruského teroru. Potrebujeme však viac systémov protivzdušnej obrany, aby sme mohli ešte lepšie chrániť náš vzdušný priestor. Naši partneri nám v tom môžu pomôcť – a urýchliť realizáciu už dosiahnutých dohôd. Systémy Patriot, ktoré zostávajú nevyužité v skladoch našich partnerov, by mali slúžiť na ochranu ľudských životov,“ uviedol Zelenskyj.



Britská vláda v spolupráci s Nórskom zároveň v piatok dopoludnia oznámila balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 450 miliónov libier (približne 519 miliónov eur). Balík počíta s financovaním státisícov bezpilotných lietadiel, protitankových mín, radarov aj s opravami vojenských vozidiel.