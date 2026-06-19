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Kontakty predsedu Európskej rady smerom k Rusku vyvolali nevôľu
Spolkový kancelár Friedrich Merz na summite vyhlásil, že Costa je reprezentantom Európskej únie, ale nie je sprostredkovateľom.
Autor TASR,aktualizované
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Brusel 19. júna (TASR) - Vopred neoznámená iniciatíva predsedu Európskej rady Antónia Costu smerom k Rusku vyvolala na summite Európskej únie (EÚ) v Bruseli nevôľu. Po jeho rokovaniach s Moskvou sa v nemeckých vládnych kruhoch hovorilo o „urážke“, informovala v piatok agentúra DPA, píše TASR.
Spolkový kancelár Friedrich Merz na summite vyhlásil, že Costa je reprezentantom Európskej únie, ale nie je sprostredkovateľom. Podľa informácií DPA nespokojnosť s Costovým počínaním vyjadrili aj ďalšie hlavy štátov a vlád vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.
Hlavnou témou rozhovorov na summite v prvý deň rokovania bola iniciatíva predsedu Európskej rady týkajúca sa Ruska, ktorú pred summitom odhalil magazín Politico, napísala DPA. Kancelária Antónia Costu následne potvrdila, že s Ruskom nadviazala kontakty týkajúce sa otvorenia diplomatických kanálov, ale bez akejkoľvek obsahovej výmeny názorov a bez rokovaní. Podľa zistení DPA išlo o dva telefonáty, ktoré uskutočnil šéf Costovej kancelárie Pedro Lourtie.
Predseda Európskej rady obhajoval na summite kontakty smerom k Moskve. „Cieľom bolo byť pripravený, keď príde ten správny okamih na obhajobu záujmov EÚ,“ argumentoval podľa jedného zdroja DPA predseda Európskej rady na jej zasadnutí. Nemecké vládne kruhy však túto iniciatívu označili za „nekoordinovanú“ a „neprofesionálnu“. Hlavy štátov a vlád boli o nej informované až dodatočne, pripomenula DPA.
Na to poukázala tiež ruská agentúra TASS s odvolaním sa na informácie magazínu Politico, ktorý napísal, že mnohí európski lídri neboli o kontaktoch s Moskvou oboznámení. Podľa Politica sa niektorí dozvedeli o tejto iniciatíve až po jej medializácii, pričom pobaltské krajiny priam „zúrili“.
Dôrazný nesúhlas s tým, aby sa EÚ zapojila do rokovaní s Ruskom v piatok vyjadril nový lotyšský premiér Andris Kulbergs. „Musia existovať jasné náznaky, že Rusko je na to pripravené. Dnes nič také nevidíme,“ povedal Kulbergs novinárom po príchode na druhý deň zasadnutia Európskej rady v Bruseli. „Nemá zmysel vyhľadávať diplomatické kanály, ak neexistuje dôvod na rokovania,“ myslí si.
Odvolávajúc sa na Politico a jeho zdroje ruská štátna agentúra ďalej uviedla, že na summite EÚ v Bruseli sa drvivá väčšina krajín Únie vyslovila za rokovania s Ruskom s cieľom urovnať ukrajinský konflikt, čím vlastne podporili predsedu Európskej rady Costu.
Belgický premiér Bart De Wever zdôraznil, že EÚ musí mať miesto pri stole pri mierových rokovaniach s Ruskom, a to vždy, keď sa rozhovory budú týkať záujmov Únie. Podobne ako ostatní lídri však zdôraznil, že Putin nemá záujem zapojiť sa do serióznych rokovaní o udržateľnom a prijateľnom riešení vojny na Ukrajine. Podľa názoru belgického premiéra môže o veciach týkajúcich sa celého 27-členného bloku rokovať iba predseda Európskej rady.
Podľa holandského premiéra Roba Jettena bude EÚ v prípade začiatku rokovaní s Ruskom jednotná. „Hneď, ako sa prejaví ochota rokovať, je samozrejmé, že aj EÚ je pripravená rokovať o bezpečnostných zárukách, ktoré všetci potrebujeme, a o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Ruskom. Nebudeme sa ďalej hádať o tom, kto bude v mene EÚ rokovať,“ povedal.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov odmietol Európsku úniu ako vhodného partnera na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, napísala DPA.
V článku, ktorý zverejnilo v piatok ruské ministerstvo zahraničných vecí, Lavrov napísal, že „skutočným cieľom európskych lídrov nie sú rokovania s Ruskom, ale záchrana režimu (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského a jeho zachovanie ako odrazového mostíka na pokračovanie boja proti nám“.
Spolkový kancelár Friedrich Merz na summite vyhlásil, že Costa je reprezentantom Európskej únie, ale nie je sprostredkovateľom. Podľa informácií DPA nespokojnosť s Costovým počínaním vyjadrili aj ďalšie hlavy štátov a vlád vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.
Hlavnou témou rozhovorov na summite v prvý deň rokovania bola iniciatíva predsedu Európskej rady týkajúca sa Ruska, ktorú pred summitom odhalil magazín Politico, napísala DPA. Kancelária Antónia Costu následne potvrdila, že s Ruskom nadviazala kontakty týkajúce sa otvorenia diplomatických kanálov, ale bez akejkoľvek obsahovej výmeny názorov a bez rokovaní. Podľa zistení DPA išlo o dva telefonáty, ktoré uskutočnil šéf Costovej kancelárie Pedro Lourtie.
Predseda Európskej rady obhajoval na summite kontakty smerom k Moskve. „Cieľom bolo byť pripravený, keď príde ten správny okamih na obhajobu záujmov EÚ,“ argumentoval podľa jedného zdroja DPA predseda Európskej rady na jej zasadnutí. Nemecké vládne kruhy však túto iniciatívu označili za „nekoordinovanú“ a „neprofesionálnu“. Hlavy štátov a vlád boli o nej informované až dodatočne, pripomenula DPA.
Na to poukázala tiež ruská agentúra TASS s odvolaním sa na informácie magazínu Politico, ktorý napísal, že mnohí európski lídri neboli o kontaktoch s Moskvou oboznámení. Podľa Politica sa niektorí dozvedeli o tejto iniciatíve až po jej medializácii, pričom pobaltské krajiny priam „zúrili“.
Dôrazný nesúhlas s tým, aby sa EÚ zapojila do rokovaní s Ruskom v piatok vyjadril nový lotyšský premiér Andris Kulbergs. „Musia existovať jasné náznaky, že Rusko je na to pripravené. Dnes nič také nevidíme,“ povedal Kulbergs novinárom po príchode na druhý deň zasadnutia Európskej rady v Bruseli. „Nemá zmysel vyhľadávať diplomatické kanály, ak neexistuje dôvod na rokovania,“ myslí si.
Odvolávajúc sa na Politico a jeho zdroje ruská štátna agentúra ďalej uviedla, že na summite EÚ v Bruseli sa drvivá väčšina krajín Únie vyslovila za rokovania s Ruskom s cieľom urovnať ukrajinský konflikt, čím vlastne podporili predsedu Európskej rady Costu.
Belgický premiér Bart De Wever zdôraznil, že EÚ musí mať miesto pri stole pri mierových rokovaniach s Ruskom, a to vždy, keď sa rozhovory budú týkať záujmov Únie. Podobne ako ostatní lídri však zdôraznil, že Putin nemá záujem zapojiť sa do serióznych rokovaní o udržateľnom a prijateľnom riešení vojny na Ukrajine. Podľa názoru belgického premiéra môže o veciach týkajúcich sa celého 27-členného bloku rokovať iba predseda Európskej rady.
Podľa holandského premiéra Roba Jettena bude EÚ v prípade začiatku rokovaní s Ruskom jednotná. „Hneď, ako sa prejaví ochota rokovať, je samozrejmé, že aj EÚ je pripravená rokovať o bezpečnostných zárukách, ktoré všetci potrebujeme, a o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Ruskom. Nebudeme sa ďalej hádať o tom, kto bude v mene EÚ rokovať,“ povedal.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov odmietol Európsku úniu ako vhodného partnera na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, napísala DPA.
V článku, ktorý zverejnilo v piatok ruské ministerstvo zahraničných vecí, Lavrov napísal, že „skutočným cieľom európskych lídrov nie sú rokovania s Ruskom, ale záchrana režimu (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského a jeho zachovanie ako odrazového mostíka na pokračovanie boja proti nám“.