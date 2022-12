Otrávili sa špenátom: Ľudia mali po zjedení halucinácie

Sydney 16. decembra (TASR) - Deväť ľudí v austrálskom meste Sydney malo po konzumácii špenátu "rôzne reakcie na otravu vrátane halucinácií". Šarža špenátu bola podľa predpokladov "neúmyselne kontaminovaná nejakou prímesou". V piatok o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Zdravotnícky úrad austrálskeho štátu Nový Južný Wales v Sydney uviedol, že ľudia zo štyroch rôznych domácností potrebovali liečbu po "možnom priotrávení súvisiacom s potravinami", konkrétne s kontaminovaným baby špenátom od spoločnosti Riviera Farms, kúpenom vo veľkoobchode Costco.



Zdravotnícky úrad po predbežnom vyšetrovaní varoval pred prípadnými "závažnými" príznakmi súvisiacimi s konzumáciou špenátu, vrátane blúznenia (delíria), stavu zmätenosti, halucinácií, rýchleho tepu srdca a rozmazaného videnia.



Podľa predstaviteľov baby špenát, kúpený v predajni Costco s dátumom spotreby 16. decembra, "nie je bezpečný na konzumáciu a ľudia, ktorí ho majú doma, by ho mali vyhodiť".



Riaditeľ Informačného centra pre jedy v štáte Nový Južný Wales, doktor Darren Roberts, pre noviny Sydney Morning Herald povedal, že niektorí pacienti sú aj viac než deň po objavení príznakov stále chorí.



"Tí pacienti, ktorým bolo naozaj zle, mali také jasné halucinácie, že videli okolo seba veci, ktoré tam vôbec neboli," povedal Roberts. "Nevedeli dobre opísať, čo sa im vlastne stalo," dodal lekár.



"Nikto nezomrel, takže nás to teší a dúfame, že to tak aj zostane. Ale tí ľudia sú naozaj chorí," upozornil.