Kontrarozviedka DGSI vyšetruje kybernetický útok na poštovú službu

Kybernetický útok sa začal v pondelok a narušil počas rušného vianočného týždňa niekoľko online služieb spoločnosti La Poste vrátane spotrebiteľského bankovníctva a sledovania doporučenej pošty.

Autor TASR
Paríž 24. decembra (TASR) - Francúzska kontrarozviedka DGSI sa v utorok zapojila do vyšetrovania kybernetického útoku na národnú poštovú službu po tom, čo sa k zodpovednosti prihlásila proruská skupina hackerov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

La Poste uviedla, že hoci sa situácia v utorok mierne zlepšila, „situácia zostáva nestabilná“. Ku kybernetickému útoku sa prihlásila skupina NoName057(16), ktorá už v minulosti útočila na webové stránky ukrajinských médií, vládne a firemné weby v Dánsku, Poľsku, Švédsku, Nemecku a ďalších krajinách.

Parížska prokuratúra uviedla, že La Poste podala trestné oznámenie a po obvinení hackerskej skupiny bolo k spolupráci prizvané Generálne riaditeľstvo pre vnútornú bezpečnosť (DGSI). Vyšetrovanie „v tejto fáze“ prešetruje trestný čin úmyselného narušenia fungovania dátovej služby.

Skupina Noname 57(16) vznikla v roku 2022, keď Rusko spustilo totálnu inváziu na Ukrajinu. Odborníci tvrdia, že jej aktivity podporujú proruskú informačnú vojnu a skupina sa javí ako voľné združenie hackerov.
