Kontrola podprseniek na univerzite v Nigérii vyvolala kritiku

Lagos 19. júna (TASR) - Univerzita v nigérijskom zväzovom štáte Ogun čelí vlne kritiky pre virálne video, na ktorom zamestnankyne školy dotykom kontrolujú študentky, či majú podprsenku. TASR o tom píše podľa webu BBC.



Na záberoch z Univerzity Olabisiho Onabanja (OOU) v štáte Ogun na juhozápade Nigérie vidieť, ako pracovníčky školy kontrolujú niektoré študentky, ktoré stoja v rade pred vstupom do budovy.



Univerzita sa k videu zatiaľ nevyjadrila, ale jeden zo študentských lídrov obhajoval politiku nosenia podprseniek ako súčasť predpísaného školského oblečenia. Uznal však, že na jeho kontrolu sú potrebné iné spôsoby.



„OOU sa usiluje o politiku obliekania, ktorá vytvára rešpektujúce prostredie, kde nikto nikoho nerozptyľuje,“ uviedol prezident študentskej únie univerzity Muizz Olatunji. „Pravidlo ‚žiadna podprsenka, žiadny vstup‘ nie je na Univerzite Olabisiho Onabanja nové,“ napísal na sieti X.



Kritici to považujú za archaický a sexistický postup a prirovnávajú ho k sexuálnemu napadnutiu. Predstaviteľ neziskovej organizácie Human Rights Network pre BBC povedal, že študentky môžu univerzitu zažalovať za porušenie svojich práv.



„Neoprávnené dotyky inej osoby sú porušením (práva) a mohli by viesť k právnym krokom. Univerzita robí chybu, keď prijíma túto metódu na obmedzenie neslušného obliekania,“ povedal Haruna Ayagi.



Univerzita presadzuje prísny morálny kódex napriek tomu, že nie je náboženskou inštitúciou, povedala pre BBC študentka, ktorá si neželala zverejniť meno. Dodala, že im neustále kontrolujú oblečenie.



Väčšina nigérijských univerzít od študentov podľa AFP vyžaduje, aby dodržiavali pravidlá obliekania. Ženy majú napríklad zakázané minisukne, v prípade mužov nie sú povolené dredy alebo náušnice.



V Nigérii tvoria moslimovia 53,5 percenta a kresťania takmer 44 percent obyvateľov. Najmä vo vidieckych oblastiach sa dlhodobo dodržiavajú konzervatívne spoločenské postoje.