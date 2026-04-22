kontroll.hu: V armáde končí Orbánov syn spájaný s pochybnou misiou
Autor TASR
Budapešť 22. apríla (TASR) - Kapitán Gáspár Orbán, syn končiaceho premiéra Viktora Orbána, predčasne opúšťa maďarské ozbrojené sily. Jeho rozhodnutiu po takmer šiestich rokoch služby predchádzal personálny pohovor a vzájomná dohoda s nadriadenými. Podľa servera kontroll.hu jeho odchod prichádza v čase rastúcej kritiky vojenskej misie v Čade, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server pripomína, že prokuratúra pre vysoké bezpečnostné riziká a možné zneužitie právomocí preveruje misiu v Čade, ktorú pripravoval Gáspár Orbán. Na stretnutí s nadriadenými sa dosiahla dohoda, že do niekoľkých dní opustí obranné sily. Ministerstvo obrany informáciu zatiaľ nepotvrdilo a nespresnilo, kto prepustenie inicioval.
Gáspár Orbán zložil vojenskú prísahu v júni 2019 vo výcvikovej letke 2. brigády špeciálnych jednotiek Árpáda Bertalana maďarských ozbrojených síl v Szolnoku za prítomnosti premiéra. V roku 2020 absolvoval deväťmesačný kurz na prestížnej Kráľovskej vojenskej akadémii Sandhurst v Anglicku, ktorý odštartoval jeho vojenskú kariéru.
Stal sa členom kabinetu ministra obrany Kristófa Szalay-Bobrovniczkého a bol zodpovedný za prípravu vojenskej misie v Čade. V delegácii ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa potom niekoľkokrát vycestoval do tejto africkej krajiny.
Kauza kontroverznej čadskej misie sa vynorila pred parlamentnými voľbami, keď šokujúce detaily o jej plánoch na serveri telex.hu zverejnil spolužiak Gáspára Orbána v Sandhurste kapitán Szilveszter Pálinkás.
„Bolo pre mňa neprijateľné, aby ministerstvo obrany a vojenské vedenie plnilo nápady syna premiéra, bez ohľadu na to, aký hlúpy ten nápad bol. V skutočnosti s touto misiou nebol spojený žiadny národný záujem,“ povedal Pálinkás. Gáspár Orbán navyše počas misie rátal s 50-percentnou stratou maďarských vojakov.
Ústredná vyšetrovacia prokuratúra (KNYF) v utorok potvrdila, že v prípade maďarskej vojenskej misie v Čade bolo začaté konanie pre podozrenie zo zneužitia právomoci a iných trestných činov.
Ministerstvo obrany v mene vlády predložilo v októbri 2023 parlamentu návrh na spustenie vojenskej misie v Čade. Maďarskí vojaci mali na pozvanie čadského prezidenta posilniť stabilitu regiónu, bezpečnosť Európy a Maďarska a obmedziť nové migračné vlny hroziace z Afriky.
Prítomnosť maďarských vojakov mala posilniť boj proti terorizmu, pomáhať hladkému priebehu humanitárnej pomoci a miestnemu rozvoju v programe Hungary Helps (Maďarsko pomáha), uviedlo vo vyhlásení ministerstvo.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
