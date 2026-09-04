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Kontrolór:Exministerka práce USA vytvárala toxické pracovné prostredie
Chavezová-DeRemerová bezprostredne nereagovala na žiadosť AP o vyjadrenie zaslanú na e-mailovú adresu, ktorú má uvedenú na svojom profile na Facebooku.
Autor TASR
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Washington 4. septembra (TASR) - Bývalá americká ministerka práce Lori Chavezová-DeRemerová bola zodpovedná za „toxické, zastrašujúce a ponižujúce“ pracovné prostredie a dopustila sa viacerých porušení pravidiel, vyplýva zo správy úradu generálneho inšpektora rezortu práce USA. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry AP.
Správa obsahuje obvinenia, že Chavezová-DeRemerová „udržiavala nevhodný vzťah“ s členom svojej ochranky a porušila pravidlá týkajúce sa služobných ciest tým, že ich kombinovala so súkromnými. Exministerka je obviňovaná aj z porušovania predpisov ministerstva týkajúcich sa alkoholu, z toho, že nariaďovala zamestnancom počas pracovného času súkromné úlohy, a z toho, že neoznamovala prijaté dary prostredníctvom príslušných oficiálnych kanálov.
Medzi obvineniami sú aj tvrdenia, že vedúci pracovníci ponižovali zamestnancov pred ich kolegami a pri rozhodovaní o personálnom obsadení prihliadali skôr na fyzický vzhľad než na odbornú kvalifikáciu.
Pri jednom incidente sa podľa správy ministerka počas súkromnej cesty do Oregonu údajne zastavila v striptízovom klube a prikázala vodičovi svojej limuzíny, aby dal jednej z tanečníc peniaze, uvádza sa v správe.
Chavezová-DeRemerová skončila v administratíve prezidenta Donalda Trumpa v apríli s tým, že išla pracovať do súkromného sektora. „Vo svojej funkcii (ministerky práce) odviedla vynikajúcu prácu, chránila amerických pracovníkov, presadzovala spravodlivé pracovné podmienky a pomáhala Američanom osvojovať si nové zručnosti s cieľom zlepšiť ich život,“ vyzdvihol vtedy jej pôsobenie hovorca Bieleho domu Steven Cheung.
Krátko predtým však denník New York Times informoval, že generálny inšpektor ministerstva práce preveruje materiály, z ktorých vyplýva, že Chavezová-DeRemerová, jej najbližší spolupracovníci a členovia rodiny, pravidelne posielali personálu textové správy a mali na nich neprimerané požiadavky.
Tieto zistenia vyšli najavo v rámci širšieho vyšetrovania ministerkinho konania, ktoré sa začalo po tom, ako denník New York Post v januári priniesol správu, že má milostný pomer so svojím podriadeným. Podozrivá bola aj z toho, že počas pracovnej doby pila alkohol.
V najnovšej správe úradu generálneho inšpektora sa uvádza, že vychádza z rozhovorov s 53 súčasnými a bývalými zamestnancami ministerstva práce a jedným pracovníkov iného federálneho úradu, ako aj z preskúmania viac než 500 dokumentov, fotografií a videí.
Chavezová-DeRemerová bezprostredne nereagovala na žiadosť AP o vyjadrenie zaslanú na e-mailovú adresu, ktorú má uvedenú na svojom profile na Facebooku.
Správa obsahuje obvinenia, že Chavezová-DeRemerová „udržiavala nevhodný vzťah“ s členom svojej ochranky a porušila pravidlá týkajúce sa služobných ciest tým, že ich kombinovala so súkromnými. Exministerka je obviňovaná aj z porušovania predpisov ministerstva týkajúcich sa alkoholu, z toho, že nariaďovala zamestnancom počas pracovného času súkromné úlohy, a z toho, že neoznamovala prijaté dary prostredníctvom príslušných oficiálnych kanálov.
Medzi obvineniami sú aj tvrdenia, že vedúci pracovníci ponižovali zamestnancov pred ich kolegami a pri rozhodovaní o personálnom obsadení prihliadali skôr na fyzický vzhľad než na odbornú kvalifikáciu.
Pri jednom incidente sa podľa správy ministerka počas súkromnej cesty do Oregonu údajne zastavila v striptízovom klube a prikázala vodičovi svojej limuzíny, aby dal jednej z tanečníc peniaze, uvádza sa v správe.
Chavezová-DeRemerová skončila v administratíve prezidenta Donalda Trumpa v apríli s tým, že išla pracovať do súkromného sektora. „Vo svojej funkcii (ministerky práce) odviedla vynikajúcu prácu, chránila amerických pracovníkov, presadzovala spravodlivé pracovné podmienky a pomáhala Američanom osvojovať si nové zručnosti s cieľom zlepšiť ich život,“ vyzdvihol vtedy jej pôsobenie hovorca Bieleho domu Steven Cheung.
Krátko predtým však denník New York Times informoval, že generálny inšpektor ministerstva práce preveruje materiály, z ktorých vyplýva, že Chavezová-DeRemerová, jej najbližší spolupracovníci a členovia rodiny, pravidelne posielali personálu textové správy a mali na nich neprimerané požiadavky.
Tieto zistenia vyšli najavo v rámci širšieho vyšetrovania ministerkinho konania, ktoré sa začalo po tom, ako denník New York Post v januári priniesol správu, že má milostný pomer so svojím podriadeným. Podozrivá bola aj z toho, že počas pracovnej doby pila alkohol.
V najnovšej správe úradu generálneho inšpektora sa uvádza, že vychádza z rozhovorov s 53 súčasnými a bývalými zamestnancami ministerstva práce a jedným pracovníkov iného federálneho úradu, ako aj z preskúmania viac než 500 dokumentov, fotografií a videí.
Chavezová-DeRemerová bezprostredne nereagovala na žiadosť AP o vyjadrenie zaslanú na e-mailovú adresu, ktorú má uvedenú na svojom profile na Facebooku.