Kontroly na česko-slovenských hraniciach by mali ukončiť budúci týždeň

Praha 13. mája (TASR) - Kontroly na česko-slovenských hraniciach ako opatrenie proti šíreniu slintačky a krívačky by podľa českého ministra poľnohospodárstva Marka Výborného mohli skončiť v druhej polovici budúceho týždňa. Povedal to v utorok na rokovaní poľnohospodárskeho výboru v Poslaneckej snemovni českého parlamentu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„V tejto chvíli, chvalabohu, zostáva ČR krajinou prostou, to znamená, že nákaza u nás nebola. Podarilo sa upokojiť situáciu aj v susedných krajinách na Slovensku a v Maďarsku. V tejto chvíli nám bežia niektoré lehoty, ktoré sme si stanovili. A keď v polovici mája skončia, počítame s tým, že by sme uvoľnili ďalšie opatrenia," povedal po rokovaní výboru vo vysielaní stanice ČT24.



Česko kontroly zaviedlo 11. marca v reakcii na výskyt slintačky a krívačky v Maďarsku. Keď sa vysoko infekčné ochorenie potvrdilo aj na Slovensku, ČR postupne zavádzala ďalšie opatrenia. Nákladné autá prevážajúce rizikový tovar sa cez hranice doteraz dostali len cez štyri priechody a museli absolvovať prísnejšiu kontrolu. Na niektorých priechodoch vybudovali hasiči a Veterinárna správa ČR dezinfekčné vane či dezinfekčné rámy.











