Kontroly na hraniciach Slovinska s Chorvátskom a Maďarskom predĺžili

Záhreb 19. decembra (TASR) - Slovinská vláda v stredu rozhodla o predĺžení kontrol na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom do 21. júna 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA. Slovinská vláda sa rozhodla predĺžiť kontroly na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom z dôvodu zvýšeného teroristického rizika, uviedla tlačová agentúra STA.



Hraničné kontroly slovinská vláda opäť zaviedla 21. októbra 2023 z dôvodu zhoršenia bezpečnostnej situácie na Blízkom východe a zvýšeného rizika terorizmu pre Slovinsko.



Následne v decembri predĺžila toto rozhodnutie do 22. júna a potom o ďalších šesť mesiacov, do 21. decembra 2024.



Dočasné kontroly na hraniciach so Slovinskom obnovilo aj Taliansko, a to tiež v dôsledku zmenenej situácie v Európe a na Blízkom východe. Od januára 2024 vláda v Ríme predlžuje tento dočasný režim každých šesť mesiacov.



Kontroly na vnútorných hraniciach EÚ vykonávajú aj Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Nórsko a Švédsko. Holandsko oznámilo, že od 9. decembra obnoví hraničné kontroly s Belgickom a Nemeckom.