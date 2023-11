Kontroly na nemeckých hraniciach sa budú vykonávať až do odvolania

Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecká vláda i vlády spolkových krajín budú pokračovať v hraničných kontrolách na viacerých úsekoch nemeckých štátnych hraníc až do odvolania, informuje v utorok TASR na základe správy agentúry DPA.



Nemecko v súčasnosti vykonáva kontroly na svojich hraniciach so Švajčiarskom, Českom, Poľskom a Rakúskom. "Tieto kontroly na vnútorných hraniciach budú zachované," uvádza sa v rezolúcii z konferencie krajinských predsedov vlád, ktorá bola zverejnená v Berlíne v noci na utorok.



"Dotknuté nemecké spolkové krajiny a spolková polícia pri boji s prevádzačstvom a nelegálnym prisťahovalectvom úzko spolupracujú," dodáva podľa spomenutá rezolúcia.



Po niekoľkých mesiacoch sporov sa spolková vláda v Berlíne a krajinské vlády dohodli na budúcom rozdelení výdavkov súvisiacich s utečencami, píše ďalej DPA. Spolková vláda chce vyplatiť paušálnu sumu vo výške 7500 eur na žiadateľa o azyl ročne, uviedol v noci na utorok v Berlíne na konci maratónu rokovaní nemecký kancelár Olaf Scholz.



V polovici mája už vláda v Berlíne prisľúbila spolkovým krajinám dodatočný príspevok vo výške jednej miliardy eur na aktuálny rok. Táto suma je zameraná na podporu jednotlivých spolkových krajín a zmiernenie bremena na ich miestne samosprávy, ako aj na financovanie digitalizácie imigračných úradov.



Spolkové krajiny i miestne samosprávy však požadujú flexibilnejší systém, v ktorom by boli platby založené na aktuálnych počtoch utečencov, spresňuje DPA.



Obavy týkajúce sa migrácie vzrástli v Nemecku po prudkom náraste žiadostí o azyl po tom, čo do krajiny prišiel zhruba milión ukrajinských utečencov v dôsledku ruskej vojenskej invázie, ktorá sa začala vo februári minulého roka, píše agentúra Reuters.



V prvých deviatich mesiacoch tohto roka požiadalo v Nemecku o azyl približne 230.000 ľudí, čo je viac než počas celého roka 2022.



Krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá je v celoštátnych prieskumoch v krajine momentálne na druhom mieste, pred všetkými troma stranami Scholzovej stredoľavicovej koalície, sa podarilo politicky profitovať z obáv týkajúcich sa migrácie.