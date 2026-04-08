Streda 8. apríl 2026
Kontroly na poľských hraniciach s Nemeckom a Litvou budú pokračovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Varšava 8. apríla (TASR) - Poľské orgány budú pokračovať v kontrolách na hraniciach s Nemeckom a Litvou, ktoré zaviedli v reakcii na situáciu a kroky Berlína v oblasti azylovej politiky. V stredu to napísal denník Rzeczpospolita, informuje varšavský spravodajca TASR.

Za uplynulých šesť mesiacov skontrolovali poľské služby na týchto hraniciach takmer 1,3 milióna osôb. V rovnakom období odmietli vstup približne tisícke ľudí, najčastejšie pre nedostatok víz alebo cestovných dokladov. Medzi zadržanými prevládali občania Ukrajiny, Indie, Uzbekistanu, Bieloruska a Ruska.

V rámci kontrol identifikovali aj 29 osôb považovaných za nežiadúce v Schengenskom priestore, vrátane poľských občanov. Išlo najmä o trestané osoby alebo podozrivé z krádeží áut či falšovania dokumentov.

Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že pokračovanie kontrol prináša konkrétne výsledky v boji proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi. Kontroly zároveň fungujú ako dodatočný filter proti nelegálnemu presunu migrantov, ktorý je podľa denníka často organizovaný cez Bielorusko.

Opatrenie má aj politický rozmer vo vzťahu k Nemecku. Po sprísnení azylovej politiky Berlína vlani v máji Poľsko reagovalo snahou obmedziť návraty migrantov z nemeckého územia späť na svoje hranice.
