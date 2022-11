Kontroly na Pražskom hrade zatiaľ zostanú, prioritou je bezpečnosť

Praha 10. novembra (TASR) - Kontroly návštevníkov na Pražskom hrade zatiaľ zostanú aj napriek žiadosti prezidenta Miloša Zemana o ich zrušenie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Hrad je sídlo hlavy štátu a jedna z najnavštevovanejších pamiatok, preto podľa českej polície ide o atraktívny tzv. mäkký cieľ, uviedla hovorkyňa Policajného prezídia Hana Rubášová. Polícia tiež posudzuje alternatívy technických zábran aj formu a rozsah kontrol osôb.



"To všetko s cieľom zachovať čo možno najvyšší bezpečnostný štandard a čo najmenej obmedzovať návštevníkov pri vstupe do tohto objektu," vysvetlila hovorkyňa. Ak sa bezpečnostná situácia v pozitívnom zmysle slova zmení, polícia je pripravená reagovať, uistila.



O zrušenie kontrol pri vstupe do hradného areálu požiadal v stredu prezident Zeman ministra vnútra Víta Rakušana. V liste uviedol, že súčasnú situáciu, v ktorej musia návštevníci podstupovať prehliadky, aj keď sa chcú len prejsť v Kráľovskej záhrade, nepovažuje za správnu. "Nie je možné ďalej tolerovať znehodnotenie historicky cenných priestorov Pražského hradu kontrolnými stanoviskami a zátarasami," napísal.



Kontroly pred vstupom do areálu Pražského hradu sú od leta 2016. Rok predtým Miloš Zeman uviedol, že je potrebné zvýšiť ochranu hradu pre možný teroristický útok. V septembri 2015 tiež umelecká skupina Ztohoven namiesto vlajky prezidenta republiky vyvesila na streche Pražského hradu veľké červené trenírky.



Zavedenie kontrol niektorí politici kritizovali a vyzývali na ich zrušenie.



"Dúfal som, že budú časom zmiernené alebo zrušené," napísal v liste Rakušanovi Zeman. Predpokladal tiež, že polícia má pre svoje konanie vážne dôvody.



Minister vnútra na prezidentovu výzvu zareagoval slovami, že o otvorenosť Pražského hradu sa usiluje od nástupu do funkcie. "Najprv to vyzeralo nádejne, potom to zhatila vojna na Ukrajine," napísal Rakušan na Twitteri. Dúfa, že situácia sa čoskoro zlepší natoľko, aby mohli byť kontroly zrušené.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)