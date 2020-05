Kontroly na vnútroeurópskych hraniciach je potrebné rušiť koordinovane

Brusel 12. mája (TASR) - Dočasné kontroly na vnútroeurópskych schengenských hraniciach, zavedené v snahe zabrániť šíreniu pandémie nového koronavírusu, je potrebné rušiť koordinovaným spôsobom, len čo to podmienky umožnia. Zhodli sa na tom v utorok poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).



V rozprave s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a Rady EÚ o dočasnom uzavretí schengenských hraníc europoslanci zdôraznili, že sloboda pohybu je pre EÚ nevyhnutná, a spresnili, že je potrebné obnoviť plne funkčný schengenský priestor bez kontrol na hraniciach, aby sa občania EÚ mohli znovu slobodne pohybovať cez hranice.



Slovinská europoslankyňa a šéfka pracovnej skupiny LIBE pre schengenskú kontrolu Tanja Fajonová v tejto súvislosti pripomenula, že ešte nikdy nebola taká veľká hrozba pre existenciu Schengenu ako teraz. "Počas pandémie Schengen takmer úplne zmizol. Krajiny sa poponáhľali zatvoriť svoje hranice bez väčšej koordinácie. Teraz bude veľmi dôležité, aby sme schengenský priestor úplne obnovili. Hneď, ako to podmienky umožnia, a to bez akejkoľvek diskriminácie medzi občanmi EÚ. Európska koordinácia je nevyhnutná," opísala situáciu poslankyňa.



Chorvátska štátna tajomníčka pre európske a medzinárodné záležitosti Terezija Grasová, ktorá vo výbore LIBE zastupovala predsedníctvo svojej krajiny v Rade EÚ, a generálna riaditeľka EK pre migráciu a vnútorné veci Monique Pariatová rovnako zdôraznili, že všetky opatrenia prijímané na kontrolu hraníc musia byť primerané, nediskriminačné a musia sa uplatňovať koordinovaným spôsobom.



Komisia v stredu (13.5.) predloží usmernenia týkajúce sa zrušenia hraničných kontrol postupným a koordinovaným prístupom - v prvej fáze na vnútorných hraniciach a neskôr aj na vonkajších hraniciach Únie.



Viacerí poslanci EP požiadali o objasnenie prístupu, ktorým chce eurokomisia zabezpečiť dodržiavanie nediskriminácie pri zrušení hraničných kontrol, a vyjadrili obavy, že dvojstranné dohody medzi členskými štátmi budú protirečiť snahám o tesnejšiu koordináciu medzi členmi EÚ. EÚ by si podľa členov výboru LIBE mala zo súčasnej krízy zobrať ponaučenie a zvážiť prijatie nových právnych predpisov o fungovaní Schengenu alebo zmenu súčasných schengenských pravidiel.



V neposlednom rade sa europoslanci z výboru LIBE vyslovili za pristúpenie Chorvátska k schengenskému priestoru po tom, čo Európska komisia kladne posúdila jeho žiadosť. Na vstup do Schengenu s priaznivým posudkom zo strany EK už od roku 2011 čakajú aj Bulharsko a Rumunsko.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová minulý týždeň v piatok (8.5.) zopakovala pozíciu exekutívy EÚ, podľa ktorej by sa Bulharsko, Chorvátsko a Rumunsko mali čo najskôr pripojiť k schengenskému priestoru. Podľa jej názoru EÚ potrebuje zaktualizovať a posilniť priestor voľného pohybu bez hraničných kontrol.



Cieľom utorňajšej rozpravy výboru LIBE je príprava rezolúcie o situácii v schengenskom priestore, o ktorej bude plénum EP hlasovať o mesiac, na júnovom zasadnutí v Bruseli.