Kontroly v Grécku majú zabrániť požiarom a výpadkom dodávok elektriny

Atény 30. júla (TASR) - Grécke úrady nariadili v piatok v súvislosti s vlnou horúčav spôsobenou prílevom veľmi teplého vzduchu z Afriky, ktorá má podľa predpovedí trvať vyše týždňa, nasadenie dodatočných hasičských hliadok a kontroly stavu infraštruktúry. Uviedla to agentúra AP.



Núdzové opatrenia zahŕňajú aj zriadenie ďalších klimatizovaných priestorov pre verejnosť v mestách po celom Grécku a v utečeneckých táboroch. Toto riešenie však komplikujú obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, ktoré stanovujú, koľko ľudí sa môže zhromaždiť na jednom mieste.



Teploty v Grécku a okolitých krajinách juhovýchodnej Európy sa podľa predpovedí majú v 2. augusta v mnohých mestách vyšplhať na 42 stupňov Celzia a zmiernia sa až v ďalších dňoch.



Dodatočné kontroly majú zabrániť výpadkom v zásobovaní vodou a elektrinou, keďže zvýšené používanie klimatizácií zaťažuje energetickú sieť.



"Toto je nebezpečný prejav počasia. Hovoríme to od začiatku týždňa," povedal Theodoris Kolydas, riaditeľ gréckej Národnej meteorologickej služby.



"Podmienky budú úmorné a úľava príde iba postupne... masy veľmi horúceho vzduchu od brehov Afriky smerujú práve do nášho regiónu," upozornil Kolydas.



So stúpajúcimi teplotami sa tento týždeň rozhoreli tri lesné požiare, ktoré poškodili domy v južnom Grécku, pri metropole Atény a v meste Patras ležiacom na západe krajiny.



Šéf civilnej ochrany Nikos Hardalias uviedol, že riziko požiarov zvyšuje klimatická zmena.



"(V polovici leta) Hasíme priemerne 50 požiarov denne a mnohé z nich v ťažkých podmienkach. Tento počet jednoznačne každý rok narastá," dodal Hardalias pre súkromnú televíziu Antenna.



"Je to fenomén, ktorý sa postupne zhoršuje. Klimatická zmena je teraz klimatickou hrozbou. Hovorím to všade, kam idem. Všetci máme povinnosť chrániť túto krajinu," apeloval Hardalias.