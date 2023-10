Kontroly zdržia zamestnancov, tvrdí starosta Ipeľského Predmostia

Veľký Krtíš 5. októbra (TASR) - Náhodné kontroly na slovensko-maďarských hraniciach skomplikujú tranzit medzi krajinami najmä pre tých, ktorí v Maďarsku pracujú. TASR to vo štvrtok povedal starosta obce Ipeľské Predmostie vo Veľkokrtíškom okrese Viktor Lestyánszky.



Ako uviedol, z regiónu na južnom Slovensku si veľa ľudí našlo zamestnanie na maďarskej strane. Podľa jeho slov sú to niekedy aj tri pracovné zmeny, ktoré musia do roboty prejsť cez hranicu. "Nie je síce úplne uzavretá, je to iba zvýšená kontrola, určite však spôsobí meškanie do roboty," objasnil s tým, že život zamestnancov sa tým komplikuje.



Poznamenal, že správy o úbytku migrantov na slovensko-maďarských hraniciach sa Ipeľského Predmostia netýkajú. "Cez našu obec ich prejde každý deň 40 až 50, denný rekord bol 120 ľudí," spresnil. Dodal, že z jeho pohľadu sa tak kontrolami na hranici migrácia do dediny nezníži. "Intenzita je úplne rovnaká alebo aj vyššia, ako bola pred niekoľkými týždňami," priblížil.



Starosta informoval, že konflikty medzi cudzincami na slovenskom území nezaznamenal. Čo sa týka poriadku, aj naďalej za sebou nechávajú veľa odpadu. Doplnil, že keď sa cudzinci v obci objavia, oznámia to policajtom, ktorí po nich prídu a autobusom ich odvezú preč.



Vo štvrtok ráno sa na slovensko-maďarských hraniciach začínajú náhodné kontroly. Potrvajú do 14. októbra a zamerajú sa najmä na podozrivé vozidlá. Opatrenie má napomôcť zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez Slovensko tranzitujú do iných štátov Európskej únie. O kontrolách na hranici s Maďarskom rozhodla v stredu (4. 10.) vláda.