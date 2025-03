Kontroverzná rumunská politička chce opäť kandidovať

Bukurešť 13. marca (TASR) - Kontroverzná rumunská europoslankyňa Diana Šošoacaová predložila vo štvrtok ústrednej volebnej komisii v Bukurešti svoju kandidatúru do opakovaných májových prezidentských volieb. Kandidovať chce napriek tomu, že vo vlaňajších voľbách jej to ústavný súd zakázal, informuje TASR podľa agentúry AP.



Volebná komisia má lehotu 48 hodín na rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí registrácie. V prípade zamietnutia by sa neúspešná kandidátka mohla odvolať do ďalších 24 hodín.



V novembrových voľbách Šošoacaovej ústavný súd zakázal kandidovať pre proruské názory, v ktorých sa ostro vyhradzovala aj proti členstvu v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. V prípade zvolenia by nebola schopná dodržať prezidentský sľub o rešpektovaní ústavy a ochrane demokracie, uvádza AP.



Europoslankyňa Šošoacaová (49) je predsedníčkou ultranacionalistickej opozičnej strany SOS Rumunsko. Tvrdí, že volebná komisia jej kandidatúru nemôže zamietnuť druhýkrát z rovnakého dôvodu. Bývalý rumunský sudca Cristi Danilet naopak predošlé rozhodnutie súdu označil za precedens a automaticky očakáva, že kandidatúru jej znova zamietnutiu.



Šošoacaová svoju kandidatúru predložila dva dni po tom, ako ústavný súd zamietol odvolanie 62-ročného kandidáta krajnej pravice Calina Georgesca rozhodnutiu volebnej komisie o jeho vylúčení.



Georgescu nečakane vyhral prvé kola novembrových prezidentských volieb, hoci podľa prieskumov mal dovtedy minimálnu podporu. Ústavný súd v decembri voľby anuloval, pretože podľa zistení spravodajských služieb férovosť hlasovania narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva tieto tvrdenia poprela.



AP uvádza, že krajná pravica sa po zamietnutí Georgescovej kandidatúry všemožne snaží tohto kandidáta nahradiť. Úmysel vstúpiť do súboja o prezidentské kreslo v stredu ohlásili aj George Simion, líder opozičnej nacionalistickej Aliancie za jednotu Rumunov (AUR) či jeho bývalá spolustraníčka a v súčasnosti líderka Strany mladých (POT) Anamaria Gavrilaová. Členkou AUR bola až do vylúčenia v roku 2021 aj Šošoacaová.



"Musíme do piatku (vyzbierať) 200.000 (podporných) podpisov, ale veci sa hýbu ako nikdy predtým, neuveriteľná mobilizácia. Ľudia čakajú v radoch, aby sa mohli podpísať," povedal vo štvrtok pre AP Simion. V minuloročnom prvom kole hlasovania skončil na štvrtom mieste so ziskom 13,8 percenta hlasov. Gavrilaová priblížila, že ak by volebná komisia odobrila kandidatúru obom, jeden z nich odstúpi v prospech toho druhého.



Kandidatúru komisii v stredu predložil aj bývalý rumunský premiér Victor Ponta. Komisia dosiaľ odobrila dvoch kandidátov, a to centristického Crina Antonesca, ktorý je spoločným kandidátom novej proeurópskej vládnucej koalície, a bukurešťského primátora Nicusora Dana, ktorý kandiduje ako nezávislý.



Termín na predloženie kandidatúry je do polnoci 15. marca s najmenej 200.000 podpornými podpismi. Volebná komisia má následne 48 hodín na registráciu uchádzača či jeho zamietnutie a uchádzači potom ďalších 24 hodín na prípadné odvolanie, kompletný zoznam kandidátov by mal byť známy 19. marca.