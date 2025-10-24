< sekcia Zahraničie
Kontroverzné výroky kancelára Merza o migrácii podporuje 63% Nemcov
Merzove vyjadrenia vyvolali takmer denné protesty vo väčších mestách krajiny.
Autor TASR
Berlín 24. októbra (TASR) - Väčšina občanov Nemecka súhlasí s nedávnymi vyjadreniami spolkového kancelára Friedricha Merza, z ktorých vyplýva, že problémy prameniace z migrácie sú jasne viditeľné na uliciach miest v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Merzove vyjadrenia vyvolali takmer denné protesty vo väčších mestách krajiny. Približne 63 respondentov podľa prieskumu pre verejnoprávnu stanicu ZDF však uviedlo, že s kancelárovými výrokmi súhlasí. Svoj nesúhlas vyjadrilo 29 percent opýtaných.
Avšak len 18 percent respondentov uviedlo, že v mieste ich bydliska sú príčinou problémov migranti. Približne 74 percent je toho názoru, že nezaznamenali žiadne väčšie problémy takéhoto druhu alebo dokonca žiadne.
Merz minulý týždeň vyhlásil, že jeho vláda napravuje minulé chyby v migračnej politike krajiny a dosahuje v tom pokrok, pripomína DPA. „Samozrejme, stále máme problém s tým, ako vyzerajú naše mestá, a preto spolkový minister vnútra umožňuje a vykonáva rozsiahle deportácie,“ dodal.
Toto vyhlásenie bolo široko kritizované ako rasistické a naznačuje, že mestské obyvateľstvo – ktoré je v Nemecku rozmanitejšie než vo vidieckych oblastiach – by malo byť cieľom deportácie, vysvetľuje nemecká agentúra.
Na kancelára následne po jeho výrokoch zaútočili politici vnútri i mimo jeho koalície. Niektorí ho obvinili, že opakuje rétoriku protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá je v celoštátnych prieskumoch zhruba na rovnakej úrovni ako Merzovi kresťanskí demokrati.
Merz kritiku odmietol a pred novinármi v pondelok uviedol, že svoje výroky by späť nevzal. „Spýtajte sa svojich dcér, ak nejaké máte, čo som tým asi myslel. Myslím si, že dostanete celkom jasnú a jednoznačnú odpoveď,“ dodal.
Toto vyhlásenie vyvolalo ďalšie rozhorčenie a v Berlíne sa konali protesty. Viac než 140.000 ľudí podpísalo online petíciu, v ktorej ich odsudzujú, píše DPA.
