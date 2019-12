Kontroverzného maltského premiéra prijal pápež na súkromnej audiencii

Rím 7. decembra (TASR) - Pápež František prijal v sobotu dosluhujúceho maltského premiéra Josepha Muscata na "prísne súkromnej" audiencii vo Vatikáne. Tá bola naplánovaná ešte pred tým, ako Muscat minulý týždeň ohlásil, že 12. januára odstúpi z funkcie, informovala tlačová agentúra DPA.



Podľa údajov prevzatých z vyhlásenia Vatikánu prišiel Muscat na stretnutie hlavou katolíckej cirkvi v sprievode svojej manželky a ďalších príbuzných. Ďalšie podrobnosti neboli zverejnené a novinári nemali na audienciu prístup.



Maltského premiéra kritizujú za jeho osobné prepojenia na politikov zapletených do prípadu vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej a tiež za to, akým spôsobom jeho vláda pristupuje k vyšetrovaniu tohto zločinu.



Pred sobotňajšou audienciou zaslalo 22 maltských akademikov pápežovi list, v ktorom ho žiadali, aby Muscata neprijímal. Premiér pricestoval ešte v piatok do Ríma, kde mal vystúpiť na zahraničnopolitickej konferencii MED 2019, svoju účasť však na poslednú chvíľu odriekol.



Nové odhalenia vo vyšetrovaní vraždy Caruanovej-Galiziovej otriasli politickou scénou na Malte. O funkciu už prišiel šéf úradu maltskej vlády Keith Schembri i minister cestovného ruchu Konrad Mizzi a premiér Muscat bol donútený oznámiť, že podá demisiu. Odchod z funkcie oznámil aj minister hospodárstva Chris Cardona.



Kritici premiéra obviňujú, že marí spravodlivosť, aby chránil svojich politických spojencov a spolupracovníkov.