Kontroverznému ukrajinskému oligarchovi zakázali vstup do krajiny

Washington 5. marca (TASR) - USA v piatok zakázali vstup do krajiny kontroverznému ukrajinskému miliardárovi Ihorovi Kolomojskému, pričom ho obvinili z korupcie a podkopávania demokracie. Informovala o tom agentúra AFP.



Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken uviedol, že na základe amerických sankčných zákonov proti korupcii nebude Kolomojskému, jeho manželke ani deťom umožnený vstup na územie Spojených štátov. Sankcie súvisia s jeho pôsobením v pozícii oblastného gubernátora v rokoch 2014 a 2015. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí bol zapojený do "významnej korupcie" a svoj "politický vplyv a úradnú moc využil na svoj osobný prospech".



Blinken však vyjadril širšie znepokojenie nad Kolomojským, bývalým majiteľom najväčšej súkromnej banky v krajine, ktorú znárodnili po obvinení, že z nej "previedol" 5,5 miliardy dolárov.



"Chcem tiež vyjadriť znepokojenie nad súčasným a pokračujúcim úsilím Kolomojského o narušenie demokratických procesov a inštitúcií Ukrajiny, ktoré predstavuje vážnu hrozbu pre jej budúcnosť," uviedol Blinken vo vyhlásení. "USA stoja aj naďalej pri všetkých Ukrajincoch, ktorých práca posúva reformy vpred."



Kolomojskyj bol blízky prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorého do úradu zvolili v roku 2019 na základe sľubov o potlačení korupcie, no predtým ťažil z Kolomojského mediálneho impéria, ktoré vysielalo jeho komediálnu šou, píše AFP.



Kolomojskyj vystupoval v jednom z hlavných škandálov bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, obvineného z vyvíjania tlaku na Zelenského, aby sa pokúsil vyhrabať špinu na syna Joea Bidena, ktorý Trumpa porazil v boji o Biely dom.



Trumpov právnik, bývalý newyorský starosta Rudy Giuliani, sa stretol s Kolomojským v zjavnej snahe dostať sa k Zelenskému, neskôr však magnáta verejne odsúdil, keď sa tak nestalo.



Ministerstvo financií USA v januári uvalilo sankcie na štyroch Ukrajincov, ktorí pomáhali Giulianimu, a obvinilo ich zo zasahovania do volieb. Jedným z nich je zákonodarca považovaný za človeka blízkeho Kolomojskému.