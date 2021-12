Kontroverznú svätyňu Jasukuni navštívilo asi 100 poslancov

Tokio 7. decembra (TASR) - Približne 100 japonských poslancov hromadne navštívilo v utorok kontroverznú svätyňu Jasukuni v Tokiu, považovanú okolitými ázijskými krajinami za symbol niekdajšieho japonského militarizmu. Návšteva sa uskutočnila v deň 80. výročia japonského útoku na americkú námornú základňu Pearl Harbor na Havaji, informovala agentúra AP.



Do Jasukuni sa prišlo pri príležitosti tradičného japonského sviatku jesene pomodliť približne 100 poslancov oboch komôr japonského parlamentu, medzi ktorými boli aj dvaja ministerskí štátni tajomníci a poradcovia vlády.



Prišlo aj mnoho členov vládnucej konzervatívnej Liberálnodemokratickej strany (LDP) premiéra Fumia Kišidu, on sám však zaslal so svätyne len obetný dar v podobe halúzky posvätného stromu. Súčasťou skupiny nebol žiaden minister.



Podľa popredného predstaviteľa LDP sa poslanci prišli do Jasukuni pomodliť k duchom zosnulých, aby ochránili Japonsko pred pandémiou koronavírusu. Podľa agentúry AP išlo vôbec o prvú takúto návštevu v tokijskej svätyni od začiatku pandémie.



Proti hromadnej návšteve poslancov v Jasukuni ihneď protestovala Južná Kórea. Rezort diplomacie v Soule v tejto súvislosti vyjadril "hlboké znepokojenie a poľutovanie" z rozsahu návštevy vo svätyni, ktorá "glorifikuje japonské kolonialistické drancovanie a vojnovú agresiu". Japonsko by sa namiesto toho malo nad svojou minulosťou zamyslieť a úprimne ju oľutovať, aby si opäť získalo dôveru medzinárodného spoločenstva, uviedlo juhokórejské ministerstvo.



Šintoistická svätyňa Jasukuni je zasvätená vojakom aj civilistom, ktorí od polovice 19. storočia zomreli v boji za japonského cisára. Na jej zozname je takmer 2,5 milióna mien vrátane 14 vojnových zločincov, preto občasné návštevy japonských politikov vo svätyni vyvolávajú protesty Číny, Južnej Kórey a ďalších ázijských krajín, ktoré počas druhej svetovej vojny čelili japonskej agresii.



Takéto návštevy vnímajú ako dôkaz toho, že Japonsko dostatočne neprehodnotilo svoju militaristickú a kolonialistickú minulosť. Úradujúci japonskí premiéri sa preto takýmto návštevám spravidla vyhýbajú. V roku 2013 toto nepísané pravidlo porušil vtedajší premiér Šinzó Abe, čím vyvolal rozhorčenie Číny a Južnej Kórey i neobvyklú kritiku zo strany USA.



K prekvapivému japonskému leteckému úderu na americkú základňu došlo 7. decembra 1941, v Japonsku bolo v tom čase už 8. decembra. USA následne vypovedali vojnu Japonsku a neskôr sa aktívne zapojili do druhej svetovej vojny ako súčasť protihitlerovskej koalície.