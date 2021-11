Kontroverzný Éric Zemmour chce kandidovať za francúzskeho prezidenta

Paríž 30. novembra (TASR) - Francúzsky krajne pravicový novinár Éric Zemmour v utorok oznámil svoju kandidatúru v budúcoročných prezidentských voľbách.



Ako poznamenala agentúra AFP, kritici vnímajú Zemmoura ako rasistu, no priaznivci ho obdivujú ako zástancu tradičných francúzskych hodnôt. Podľa prieskumov verejnej mienky jeho popularita pred niekoľkými mesiacmi "raketovo vyletela", ale objavujú sa náznaky, že jej rast sa začína spomaľovať.



Jeho vyhlásenie, v ktorom oznámil svoju kandidatúru, prišlo len niekoľko hodín predtým, ako pravicoví Republikáni (LR) usporiadajú svoju poslednú televíznu diskusiu pred víkendovým kongresom, kde vyberú svojho kandidáta pre prezidentské voľby.



AFP konštatuje, že týmto krokom sa konečne začína črtať rozloženie síl pred voľbami hlavy štátu, ktoré sa budú konať v apríli 2022.



Zemmour vo svojom príspevku zverejnenom na platforme YouTube vyhlásil, že sa rozhodol "vziať náš osud do svojich rúk ... a kandidovať v prezidentských voľbách". Uviedol, že "už nie je čas Francúzsko reformovať, ale (treba ho) zachrániť". Dodal, že mnohí voliči "už nespoznávajú svoju vlastnú krajinu".



Odsúdil tento "úpadok a dekadenciu" Francúzska a povedal, že súčasný prezident Emmanuel Macron pred voľbami sľuboval, že prinesie niečo nové, ale ukázalo sa, že je len "syntézou svojich predchodcov". Oznámenie kandidatúry súčasne naznačuje, že Zemmour je presvedčený o tom, že nájde dostatok financií na predvolebnú kampaň i dosť podpory na to, aby v aprílových voľbách vytesnil Macrona a zatienil skúsenú krajne pravicovú líderku Marine Le Penovú.



Svoje prvé oficiálne predvolebné stretnutie by mal usporiadať v nedeľu dopoludnia v sále Zénith v Paríži. Skupiny antifašistov a odborári už avizovali, že v nedeľu o 13.00 h usporiadajú v Paríži protest proti Zemmourovi a budú sa snažiť prekaziť mu úvod predvolebnej kampane.



V reakcii na oficiálne oznámenie kandidatúry hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1 označil Zemmoura za "Trumpa objednaného v e-shope Wish, predávajúceho veci, ktoré nefungujú a sú falošné".



Zemmour (63) sa preslávil knihami, v ktorých kritizuje migráciu moslimov do Európy (sám je pritom potomkom imigrantov), radikálnymi komentármi pre denník Le Figaro i tým, že bol podmienečne odsúdený za šírenie náboženskej nenávisti. Kritizuje aj hnutie za práva komunity LGBT+ a nedávno sa prezentoval názorom, že deti vo Francúzsku by mali mať francúzske mená.