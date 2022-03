Kontroverzný hlavný epidemiológ Tegnell bude pracovať pre WHO

Štokholm 9. marca (TASR) - Hlavný švédsky epidemiológ Anders Tegnell odchádza pracovať do Svetovej zdravotníckej organizácie. Vo svete sa stal známym vďaka tomu, že Švédsko odmietlo zaviesť podobne prísne protipandemické opatrenia ako iné európske krajiny. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Tegnell (65) opakovane tvrdil, že prísnejšie opatrenia proti šíreniu koronavírusu nie sú dostatočne účinné v porovnaní s negatívami obmedzovania chodu spoločnosti.



"Vo WHO bude pracovať ako vysokopostavený odborník v novej pracovnej skupine, ktorá bude koordinovať aktivity WHO, Detského fondu OSN UNICEF a Globálnej aliancie za očkovanie a imunizáciu GAVI," vyhlásil v stanovisku švédsky úrad verejného zdravotníctva. Dodal, že úlohou skupiny bude tiež sprístupniť vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre tie krajiny, ktoré si nemôžu dovoliť ich nákup.



Švédsko počas pandémie nezaviedlo podobný lockdown ako ostatné európske štáty, zakázalo však návštevy v zariadeniach pre seniorov a obmedzilo počet návštevníkov verejných podujatí. Neskôr pridalo zákaz predaja alkoholických nápojov po 20.00 h a obmedzilo zhromaždenia na najviac osem osôb. V desaťmiliónovom Švédsku celkový počet obetí covidu prevýšil 17.000, čo je oveľa viac ako v susednom Nórsku či Fínsku.



V správe z vyšetrovania švédskej covidovej stratégie zo začiatku februára sa však uvádza, že krajina vo svojej stratégii nepochybila, ibaže mala opatrenia zaviesť o čosi skôr.