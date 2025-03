Kontroverzný influencer Andrew Tate sa vrátil z USA do Rumunska

Londýn 24. marca (TASR) - Kontroverzný influencer Andrew Tate sa vrátil zo Spojených štátov do Rumunska, Na sociálnej sieti X oznámil, že sa prihlásil na policajnej stanici a vítalo ho tam "100 kamier", píše TASR podľa agentúry DPA.



Andrew Tate odletel so svojím bratom Tristanom vo februári z Rumunska súkromným lietadlom do USA po tom, ako im boli zrušené cestovné obmedzenia súvisiace s prebiehajúcim vyšetrovaním. Právny zástupca oboch bratov informoval, že Tateovci sa mali v pondelok hlásiť na policajnej stanici v Rumunsku.



Bratov Tateovcov zatkli v decembri 2022 na predmestí Bukurešti pre podozrenia z obchodovania s ľuďmi a znásilnenia. V júni 2023 boli spolu s dvojicou Rumuniek obvinení zo znásilnenia, obchodovania s deťmi a prania špinavých peňazí.



Tateovcovi obvinenia popierajú a od decembra 2023 mali zákaz opustiť územie Rumunska. Po skončení konania v Rumunsku majú byť vydaní do Spojeného kráľovstva v súvislosti s obdobnými, no samostatnými obvineniami, píše DPA.



Podľa medializovaných správ naliehali na zrušenie cestovných obmedzení pre Tateovcov s americkým a britským občianstvom predstavitelia administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa. Bratom následne skutočne bolo povolené odletieť na Floridu.