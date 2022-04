Kontroverzný švédsky epidemiológ nakoniec nebude pracovať pre WHO

Štokholm 21. apríla (TASR) - Kontroverzný hlavný švédsky epidemiológ Anders Tegnell nebude pracovať pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO). Jeho odchod zo Švédska do novej funkcie vo WHO pritom ešte v marci oznámil tamojší úrad verejného zdravotníctva. Tegnell sa vo svete stal známym vďaka tomu, že Švédsko odmietlo zaviesť podobne prísne protipandemické opatrenia ako iné európske krajiny. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Švédsky úrad verejného zdravotníctva informoval, že WHO a Tegnell "sa, žiaľ, nedohodli" ohľadne tejto pracovnej pozície. Podľa marcového vyhlásenia mal Tegnell vo WHO pracovať ako vysokopostavený odborník v novej pracovnej skupine pre koordináciu aktivít WHO, Detského fondu OSN UNICEF a Globálnej aliancie za očkovanie a imunizáciu GAVI.



"Samozrejme, že som sklamaný. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa dohodneme," povedal Tegnell švédskemu bulvárnemu večerníku Expressen.



Tegnell sa stal hlavným švédskym epidemiológom v roku 2014. Švédsko počas pandémie nezaviedlo podobný lockdown ako ostatné európske štáty, zakázalo však návštevy v zariadeniach pre seniorov a obmedzilo počet návštevníkov verejných podujatí. Neskôr pridalo zákaz predaja alkoholických nápojov po 20.00 h a obmedzilo zhromaždenia na najviac osem osôb. V desaťmiliónovom Švédsku celkový počet obetí covidu prevýšil 17.000, čo je oveľa viac ako v susednom Nórsku či Fínsku, avšak menej než v mnohých iných európskych krajinách.