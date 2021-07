Kontroverzný zákon proti pedofílii rozdeľuje maďarskú spoločnosť

Budapešť 28. júla (TASR) - Maďarský zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý sa stal kontroverzným pre svoju modifikáciu namierenú proti homosexualite, úplne rozdeľuje maďarskú spoločnosť. Konštatoval to v stredu spravodajský server Index.hu s odvolaním sa na výsledky prieskumu inštitútu Medián.



Zákon v prieskume podporilo 47 percent opýtaných, proti sa vyjadrilo 42 percent respondentov. Najviac odporcov tejto právnej normy je v kategórii osôb so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. Vo vekovej kategórii do 30 rokov kontroverzný zákon odmieta väčšina respondentov.



V radoch priaznivcov vládnuceho bloku Fidesz-KDNP zaznamenal Medián dvojtretinovú podporu zákona, naopak dve tretiny voličov opozičných strán ho odmietajú.



Maďarská vláda vyvolala vlnu pobúrenia, keď v polovici júna schválila zákon, ktorý podľa kritikov diskriminuje sexuálne menšiny. Európska komisia, ktorá predmetný zákon považuje za homofóbny a diskriminačný voči komunite LGBTQI+, spustila voči Maďarsku v tejto záležitosti právne konanie.



Zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament jednomyseľne schválil 15. júna, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz tzv. propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia do 18 rokov nesmú byť v školách, vo filmoch či v reklame vystavovaní "pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnucej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".