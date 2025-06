Konvoj v Sudáne bol terčom útoku, zomreli piati ľudia

Chartúm 3. júna (TASR) - Pri útoku na konvoj Detského fondu OSN (UNICEF) a Svetového potravinového programu (WFP) v Sudáne zahynulo päť ľudí, informovali v utorok agentúry OSN. Konvoj mal do mesta al-Fášir v provincii Severný Dárfúr dodať hlavne potraviny pre obyvateľov, ktorí v regióne pre prebiehajúci konflikt čelia hladomoru. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a Reuters.



„Päť členov konvoja bolo zabitých a niekoľko ďalších ľudí bolo zranených. Viaceré nákladné vozidlá boli podpálené a kritické humanitárne zásoby boli poškodené,“ uviedol UNICEF v spoločnom vyhlásení s WFP.



Obe agentúry vyzvali na urýchlené vyšetrenie útoku a bezprostredne neuviedli, kto by za incident mohol byť zodpovedný. Podľa nich útok predstavuje porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Bez čerstvých zásob sú státisíce ľudí v al-Fášire vystavené „vysokému riziku podvýživy a hladu“, dodali agentúry vo vyhlásení.



Konvoj sa skladal z 15 nákladných vozidiel a do vnútrozemia smeroval z mesta Port Sudán. Podľa UNICEF a WFP svoju trasu vopred oznámil bojujúcim stranám v krajine – Silám rýchlej podpory (RSF) aj sudánskej armáde. Z útoku na konvoj sa obe strany navzájom obvinili a agentúre Reuters sa bezprostredne nepodarilo vyjadrenia overiť.



Konflikt medzi RSF a armádou trvá už viac ako dva roky. Milióny ľudí boli nútení odísť zo svojich domovov a viac ako polovica obyvateľstva v dôsledku neho čelí hladomoru.