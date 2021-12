Konzervatívci nominovali Kosmu Zlotowského za kandidáta na predsedu EP

Brusel 7. december (TASR) - Politická skupina Európski konzervatívci a reformisti (ECR) v utorok nominovala poľského europoslanca Kosmu Zlotowského za kandidáta na predsedu Európskeho parlamentu (EP).



Zlotowského skupina európskych konzervatívcov a reformistov zvolila za svojho kandidáta na utorňajšom stretnutí v Bruseli.



"Nepredstieram, že mám dobré šance vyhrať túto súťaž, ale určite nebudem stáť bokom a pozerať sa, ako vedenie tejto inštitúcie zohráva svoju úlohu pri rozpade Európskej únie. Niekedy je potrebné prijať výzvu pre dobrú vec, aj keď sa zdá, že šance sú proti nám," uviedol Zlotowski v správe pre médiá.



Jeho šance sú malé, lebo post šéfa europarlamentu by podľa politickej dohody z roku 2019 medzi hlavnými frakciami v EP – ľudovcami, socialistami a liberálmi – mal v polovici funkčného obdobia pripadnúť Európskej ľudovej strane (EPP).



Ľudovci, najsilnejšia frakcia v zákonodarnom zbore EÚ, už v novembri určili, že ich kandidátkou, ktorá by mala vystriedať terajšieho predsedu EP Davida Sassoliho z tábora socialistov a demokratov (S&D), bude maltská europoslankyňa Roberta Metsolová.



Situáciu však ešte môžu skomplikovať socialisti, ktorí aj vzhľadom na dobré výsledky socialistických a sociálnodemokratických strán vo viacerých členských krajinách EÚ a na politickú rovnováhu vo vedení euroinštitúcií zvažujú zotrvanie Sassoliho na čele europarlamentu.



Zlotowski, ktorý sa do EP dostal na kandidátke poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), k tejto situácii uviedol, že už mnoho mesiacov sleduje, ako sa europarlament stáva ideologickým bojiskom a ako sa "zúfalo snaží upútať pozornosť verejnosti útokmi na demokraticky zvolené vlády členských štátov EÚ". Podľa jeho slov urážky a falošné správy nahradili racionálnu argumentáciu, čo by chcel na čele EP ako jedinej inštitúcie EÚ volenej priamo občanmi zmeniť. Za hlavné priority považuje zlepšenie jednotného trhu EÚ, zvládnutie migračnej krízy a riešenie rastúcich cien energií.



Skupina ECR sa v utorok rozrástla na 64 členov v europarlamente a zastáva pozíciu až šiestej najpočetnejšej frakcie. Bez spojenia s niektorou z veľkých frakcií a s ďalšími menšími skupinami sú jej šance na získanie predsedníckeho postu v EP prakticky nulové.