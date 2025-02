Konzervatívci z bloku CDU/CSU začnú v piatok koaličné rokovania s SPD

Berlín 27. februára (TASR) - Nemecký konzervatívny blok CDU/CSU pod vedením Friedricha Merza začne v piatok predbežné koaličné rokovania so sociálnymi demokratmi (SPD), uviedli vo štvrtok stranícke zdroje. Merz vyzval na urýchlené rokovania o vytvorení novej vlády s cieľom ukončiť niekoľkomesačnú politickú paralýzu v Nemecku. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



CDU/CSU a strana odchádzajúceho kancelára Olafa Scholza SPD vyšlú na rokovania deväťčlenné tímy, informuje AFP s odvolaním na svoje zdroje.



Konzervatívcov by mal na rokovaniach viesť Merz spolu so šéfom CSU Markusom Söderom a delegáciu SPD povedie spolupredseda strany Lars Klingbeil, informovali nemecké médiá.



Merz (69), ktorý takmer s istotou nahradí Scholza na poste nemeckého kancelára, stanovil termín na uzavretie koaličnej dohody na polovicu apríla. Odôvodnil to tým, že najväčšia európska ekonomika musí byť čo najskôr pripravená konať v čase geopolitických turbulencií a zhoršovania stavu nemeckého hospodárstva, píše AFP.



"Svet na nás nečaká," povedal Merz po víťazstve v nedeľných parlamentných voľbách. Vyzval tiež na urýchlené kroky v súvislosti so svojimi hlavnými predvolebnými sľubmi, ktorými sú kontrola nelegálnej imigrácie a oživenie hospodárstva.



Blok CDU/CSU vo voľbách získal 28,5 percenta hlasov. Nasledovala krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) s 20,8 percenta hlasov a SPD so ziskom 16,4 percenta hlasov.