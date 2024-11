Konzervatívna strana v Británii si zvolila za líderku K. Badenochovú

Londýn 2. novembra (TASR) - Novou líderkou britskej Konzervatívnej strany sa stala Kemi Badenochová. Ide tak o prvú ženu tmavej pleti na čele strany, informuje TASR podľa sobotných správ svetových agentúr.



V straníckej voľbe Badenochová porazila bývalého ministra pre imigráciu Roberta Jenricka o viac ako 10.000 hlasov, pričom o novom lídrovi strany rozhodovalo takmer 100.000 členov strany.



Na poste nahradí bývalého premiéra Rishiho Sunaka, ktorý v júli priviedol konzervatívcov k najhoršiemu volebnému výsledku od roku 1832 a ukončil 14 rokov vlády Konzervatívnej strany. Tá po voľbách stratila v Dolnej snemovni viac ako 200 kresiel, čím sa ich počet znížil na 121.



Badenochová bezprostredne po ohlásení výsledkov uviedla, že je pre ňu obrovskou cťou sa ujať tejto funkcie, ale že "úloha, ktorá pred nami stojí, je ťažká". Podľa nej si musí opozičná strana priznať chyby, ktoré urobila. "Je čas pustiť sa do práce, je čas na obnovu," vyhlásila.



Úlohou novej líderky bude pokúsiť sa napraviť reputáciu strany po rokoch rozkolov, škandálov, ekonomických turbulencií a konfrontovať politiku labouristického premiéra Keira Starmera v kľúčových otázkach vrátane ekonomiky a prisťahovalectva. Snahou bude tiež vrátiť konzervatívcov k moci v nasledujúcich voľbách, ktoré sú naplánované na rok 2029.



Badenochová (44) sa narodila v Londýne nigérijským rodičom. Táto bývalá softvérová inžinierka sa zasadzuje za ekonomiku s nízkymi daňami a voľným trhom a zaväzuje sa "prepojiť, reštartovať a preprogramovať" britský štát.



V súboji o post na čele konzervatívcov sa stretlo celkovo šesť kandidátov, z ktorých konzervatívni poslanci vybrali do finálového súboja práve Badenochovú a Jenricka. O voľbe medzi nimi rozhodovali všetci členovia strany od 15. do 31. októbra. Voľby lídra sa zúčastnilo 72,8 percenta členov strany. Badenochová dostala takmer 54-tisíc hlasov (57 percent), Jenrick viac ako 41.000 hlasov.



Konzervatívci predtým naposledy hlasovali o novom lídrovi v roku 2022, keď bola ich strana pri moci: vtedy dali v straníckych voľbách prednosť Liz Trussovej pred Sunakom. Trussová však odstúpila z funkcie premiérky už po 49 dňoch v úrade, keď jej plány na zníženie daní otriasli finančnými trhmi a oslabili hodnotu libry. Strana si potom zvolila za svojho lídra Sunaka, ktorú Trussovú nahradil aj na poste predsedu vlády.