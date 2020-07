Konzervatívneho britského exposlanca uznali za vinného z obťažovania

Londýn 30. júla (TASR) - Bývalého poslanca britskej Konzervatívnej strany Charlieho Elphicka uznal vo štvrtok súd za vinného v troch bodoch obžaloby za sexuálne obťažovanie, informovala na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Bývalý poslanec Dolnej snemovne britského parlamentu sa prvého priestupku voči jednej žene údajne dopustil v roku 2007 a ďalších dvoch voči druhej žene v roku 2016. Výšku trestu má súd oznámiť 15. septembra, uvádza na svojej webovej stránke stanica BBC.



Jedna zo žien podľa Sky News tvrdila, že exposlanec ju v lete 2007 v čase, keď bola jeho manželka Natalie mimo domu, vo svojom dome v Londýne ohmatával a pobozkal. Elphicke ju neskôr po svojom dome naháňal a nevhodne sa pri tom vyjadroval.



Elphicke súdnej porote povedal, že ženu v roku 2007 pobozkal na základe "nedorozumenia". Ona to však odmietla, a tak s tým prestal.



Elphicke sa v apríli 2016 údajne pokúsil pobozkať a ohmatávať ďalšiu ženu - zamestnankyňu parlamentu.



Podľa svojich slov s ňou chcel mať pomer; obvinenia zo sexuálneho útoku však odmietol. Takisto poprel, že by sa jej bol dotýkal nevhodným spôsobom.



Exposlanec porote povedal, že má problémy so záchranou svojho manželstva. Jeho žena Natalie ho však sprevádzala na súdnych pojednávaniach, píše Sky News. Natalie vlani zvolili za poslankyňu Konzervatívnej strany za Dover.



Elphicke ako poslanec v rokoch 2010-19 zastupoval volebný obvod Dover na juhovýchode Anglicka. Z Konzervatívnej strany bol vylúčený v novembri 2017 po tom, ako polícii predložili obvinenia voči jeho osobe.