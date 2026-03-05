< sekcia Zahraničie
Konzervatívni anglikáni si vytvorili kolektívny orgán - Radu GAFCON
Rada GAFCON bude pozostávať z biskupov, duchovných a laikov, pričom každý z nich bude mať hlasovacie právo.
Autor TASR
Abuja 5. marca (TASR) - Skupina konzervatívnych anglikánskych duchovných vo štvrtok na konferencii v Nigérii oznámila vznik nového orgánu - Rady Globálnej anglikánskej konferencie pre budúcnosť (GAFCON), ktorá ich bude viesť. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej ide o priame spochybnenie autority arcibiskupa z Canterbury.
Rada GAFCON bude pozostávať z biskupov, duchovných a laikov, pričom každý z nich bude mať hlasovacie právo. Za jej predsedu bol zvolený rwandský arcibiskup Laurent Mbanda, ktorý však nebude „primus inter pares“ (prvý medzi rovnými), ale bude sa deliť o moc.
GAFCON združuje konzervatívne cirkvi prevažne v Afrike a Ázii, pričom tvrdí, že v súčasnosti zastupuje väčšinu anglikánov na svete. Je proti liberálnym postojom, ktoré badať u časti anglikánskeho spoločenstva, vrátane vysviacky žien a väčšej integrácie LGBTQ+ ľudí do cirkvi. O GAFCON je známe, že ostro kritizovala vymenovanie Sarah Mullallyovej za prvú arcibiskupku z Canterbury, ktoré anglikánska cirkev oznámila v októbri 2025.
Reuters pripomenul, že bývalá zdravotná sestra Sarah Mullallyová sa úradu ujme 25. marca ako vôbec prvá žena na tomto poste.
Zatiaľ čo časť duchovných a veriacich jej nomináciu víta, iní tento krok kritizujú a naďalej odmietajú myšlienku, že spoločenstvo anglikánskej cirkvi zahŕňajúce 85 miliónov veriacich v 165 krajinách sveta by mala viesť žena. Jedným z kritikov je aj arcibiskup Henry Ndukuba z Nigérie, kde žije po Anglicku druhá najväčšia anglikánska komunita na svete - s približne 18 miliónmi členov.
GAFCON sa označuje za „globálne hnutie, ktoré spája autentických anglikánov, šíri evanjelium, vychováva lídrov a vytvára misijné zdroje“. V súvislosti s Mullallyovou GAFCON argumentuje, že „Biblia vyžaduje výlučne mužský episkopát“ a že jej nomináciu odmieta údajne väčšina spoločenstva.
Rada anglikánskej cirkvi vo svojom štvrtkovom vyhlásení vyjadrila „bolesť“ v súvislosti s rozkolom vo svojich radoch a vyzvala na jednotu. „Vo fragmentovanom svete je nevyhnutné, aby sme spoločne prekonávali naše rozdiely a udržiavali jednotu Božej cirkvi,“ povedal hovorca anglikánskej cirkvi.
