Konzervatívny poslanec pre kauzu „partygate“ prešiel k labouristom

Londýn 19. januára (TASR) - Poslanec britskej Konzervatívnej strany Christian Wakeford v stredu prestúpil k opozičným labouristom, čím zvýšil tlak na premiéra Borisa Johnsona, ktorý čelí kritike vo vlastných radoch pre kauzu "partygate" týkajúcu sa večierkov v sídle predsedu vlády na Downing Street 10 počas lockdownu. Informoval o tom denník The Guardian.



"Vy (Boris Johnson) a Konzervatívna strana ako celok ste ukázali, že nie ste schopní vládnuť tak, ako si táto krajina zaslúži," povedal Johnsonovi Wakeford a po týchto slovách si v britskej dolnej snemovni presadol do opozičných radov.



"Moje rozhodnutie je založené na viacerých dôvodoch. Netýka sa len hanebného spôsobu, akým ste sa správali v uplynulých týždňoch. Už nemôžem podporovať vládu, ktorá sústavne dokazuje, že je odtrhnutá od reality," dodal poslanec podľa agentúry Reuters.



Wakeford bol ešte pred odchodom z Konzervatívnej strany jedným zo siedmich poslancov, ktorí verejne vyzvali na hlasovanie o nedôvere voči Johnsonovi po obvineniach, že zamestnanci úradu vlády organizovali večierky počas lockdownu.



"Chcel by som privítať Christiana Wakeforda v Labouristickej strane," uviedol líder opozičného politického zoskupenia Keir Starmer. Podľa neho občania v Británii čelia kríze pre vysoké životné náklady, avšak "neschopná vláda konzervatívcov" pod vedením Johnsona "spí za volantom" a je rozptyľovaná chaosom, ktorý sama vytvorila.