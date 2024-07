Konžská demokratická republika hlási nárast počtu opičích kiahní

Kinshasa 20. júla (TASR) - Konžská demokratická republika (KDR) zaznamenáva exponenciálny nárast prípadov nákazy opičími kiahňami, uviedol v sobotu hovorca vlády Patrick Muyaya. Dodal, že kumulatívny počet podozrivých prípadov dosiahol 11.166, vrátane 450 úmrtí, čo predstavuje štvorpercentnú smrtnosť. Chorobou sú najviac postihnuté deti, doplnil hovorca podľa agentúry AFP.



Najviac nakazených evidujú v provincia Equateur na západe KDR.



Podľa hovorcu vláda prijíma sériu opatrení na boj proti nákaze: ide najmä o špecializovanú lekársku starostlivosť, monitorovanie kontaktov i zdravotnej situácie v rámci komunít.



Vláda KDR prišla s touto informáciou len niekoľko dní po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala pred hrozbou, ktorú pre globálne zdravie predstavujú opičie kiahne, a to najmä v súvislosti s obavami z možného prepuknutia epidémie vyvolanej novým, nebezpečnejším kmeňom vírusu opičích kiahní v KDR.



Aj generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vtedy konštatoval, že najnovšie šírenie nákazy v KDR "nevykazuje žiadne známky spomalenia".



WHO pred vyše týždňom uviedla, že len za posledný mesiac dostala hlásenia o prípadoch nákazy opičími kiahňami z 26 krajín sveta. Tedros vtedy na brífingu pre médiá upozornil, že napríklad Juhoafrická republika nedávno zaznamenala 20 prípadov vrátane troch úmrtí, čo boli prvé prípady v krajine od roku 2022.



Opičie kiahne boli u ľudí prvýkrát diagnostikované v roku 1970 vo vtedajšom Zaire, dnes KDR. Odvtedy sa vyskytujú najmä v krajinách na západe a v strede afrického kontinentu. V minulosti sa väčšina chorých nakazila od infikovaných zvierat.



Od mája 2022 však zdravotníci hlásia nákazy vírusom opičích kiahní po celom svete, pričom postihujú najmä homosexuálnych a bisexuálnych mužov.



Od septembra minulého roka sa v KDR šíri nový, ešte smrteľnejší kmeň, ktorý sa tiež prenáša pohlavným stykom medzi mužmi. Nový kmeň sa zatiaľ prenáša výlučne z človeka na človeka.



Opičie kiahne sa prejavujú horúčkou, triaškou, vyrážkami a léziami na tvári a genitáliách. Väčšina ľudí sa uzdraví do niekoľkých týždňov bez potreby hospitalizácie.