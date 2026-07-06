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Konžská demokratická republika: Na ebolu zomrelo už vyše 500 ľudí

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Zdravotnícky pracovník stojí v piatok 3. júla 2026 v Evanjelickom lekárskom centre v Bunii vo východnom Kongu, kde sa majú konať klinické skúšky eboly. Foto: TASR/AP

Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) vyjadrilo znepokojenie, že pacienti s pozitívnym výsledkom testu opakovane utiekli z izolačných centier.

Autor TASR
Kinshasa 6. júla (TASR) - V Konžskej demokratickej republike (KDR) sa potvrdilo už viac ako 500 úmrtí na ebolu. Ministerstvo informácií tejto stredoafrickej krajiny oznámilo, že počet potvrdených prípadov dosiahol 1561, pričom 506 ľudí ochoreniu podľahlo. V nemocniciach a izolačných centrách sa lieči 628 pacientov, z nákazy sa vyliečilo 253 osôb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) vyjadrilo znepokojenie, že pacienti s pozitívnym výsledkom testu opakovane utiekli z izolačných centier. Od májového vyhlásenia epidémie eboly v KDR sa týmto mimoriadne nebezpečným ochorením nakazilo v susednej Ugande 19 ľudí, pričom dvaja z nich mu podľahli.

Ebola je život ohrozujúce vírusové ochorenie s vysokou úmrtnosťou, ktoré sa prenáša priamym kontaktom s nakazenými osobami alebo ich telesnými tekutinami. Terajšiu epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo. Proti nemu neexistuje vakcína ani špecifická liečba a preto je obzvlášť ťažké dostať epidémiu pod kontrolu.

Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od minulého týždňa však prebiehajú klinické testy dvoch liekov proti kmeňu vírusu Bundibugyo, pripomenula DPA.
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