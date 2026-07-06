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Konžská demokratická republika: Na ebolu zomrelo už vyše 500 ľudí
Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) vyjadrilo znepokojenie, že pacienti s pozitívnym výsledkom testu opakovane utiekli z izolačných centier.
Autor TASR
Kinshasa 6. júla (TASR) - V Konžskej demokratickej republike (KDR) sa potvrdilo už viac ako 500 úmrtí na ebolu. Ministerstvo informácií tejto stredoafrickej krajiny oznámilo, že počet potvrdených prípadov dosiahol 1561, pričom 506 ľudí ochoreniu podľahlo. V nemocniciach a izolačných centrách sa lieči 628 pacientov, z nákazy sa vyliečilo 253 osôb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) vyjadrilo znepokojenie, že pacienti s pozitívnym výsledkom testu opakovane utiekli z izolačných centier. Od májového vyhlásenia epidémie eboly v KDR sa týmto mimoriadne nebezpečným ochorením nakazilo v susednej Ugande 19 ľudí, pričom dvaja z nich mu podľahli.
Ebola je život ohrozujúce vírusové ochorenie s vysokou úmrtnosťou, ktoré sa prenáša priamym kontaktom s nakazenými osobami alebo ich telesnými tekutinami. Terajšiu epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo. Proti nemu neexistuje vakcína ani špecifická liečba a preto je obzvlášť ťažké dostať epidémiu pod kontrolu.
Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od minulého týždňa však prebiehajú klinické testy dvoch liekov proti kmeňu vírusu Bundibugyo, pripomenula DPA.
Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) vyjadrilo znepokojenie, že pacienti s pozitívnym výsledkom testu opakovane utiekli z izolačných centier. Od májového vyhlásenia epidémie eboly v KDR sa týmto mimoriadne nebezpečným ochorením nakazilo v susednej Ugande 19 ľudí, pričom dvaja z nich mu podľahli.
Ebola je život ohrozujúce vírusové ochorenie s vysokou úmrtnosťou, ktoré sa prenáša priamym kontaktom s nakazenými osobami alebo ich telesnými tekutinami. Terajšiu epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo. Proti nemu neexistuje vakcína ani špecifická liečba a preto je obzvlášť ťažké dostať epidémiu pod kontrolu.
Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od minulého týždňa však prebiehajú klinické testy dvoch liekov proti kmeňu vírusu Bundibugyo, pripomenula DPA.