Konžská demokratická republika vyhostila novinárku agentúry Reuters

Kinshasa 9. novembra (TASR) - Konžská demokratická republika (KDR) vyhostila zo svojho územia francúzsku novinárku pracujúcu pre Reuters, ktorý o tom informoval v noci na stredu. Tento krok odsúdili i viaceré ľudskoprávne organizácie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Sonia Rolleyová v septembri požiadala v KDR o novinársku akreditáciu. Dostala povolenie na pokrývanie klimatickej konferencie, ktorá sa v hlavnom meste KDR uskutočnila v októbri ešte pred summitom COP27. Vláda jej však oficiálnu akreditáciu nikdy neschválila.



Konžská cudzinecká polícia si Rolleyovú v utorok predvolala, zhabala jej cestovný pas a posadila ju do lietadla smerujúceho do Paríža bez toho, aby jej poskytla relevantné dôvody vyhostenia, spresnila agentúra Reuters.



Úrad OSN pre ľudské práva v KDR v príspevku na Twitteri uviedol, že je "znepokojený okolnosťami, za akých toto vyhostenie prebehlo". Tento krok Konga odsúdila aj organizácia Amnesty International, podľa ktorej je to jasným dôkazom toho, "v akom prostredí musia novinári v KDR pracovať".