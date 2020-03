Exprezident Konžskej republiky Yhombi-Opango zomrel na koronavírus

Brazzaville 31. marca (TASR) - Bývalý prezident Konžskej republiky Joachim Yhombi-Opango podľahol vo veku 81 rokov pandemickému ochoreniu COVID-19.



Podľa vyhlásenia jeho rodiny exprezident zomrel v pondelok v parížskej nemocnici a už predtým, ako sa infikoval novým druhom koronavírusu, mal zdravotné problémy, informovala v utorok spravodajská stanica al-Džazíra.



Yhombi-Opango stál na čele vtedajšej Konžskej ľudovej republiky v rokoch 1977-1979. Zvrhol ho súčasný líder krajiny Denis Sassou Nguesso.



Yhombi-Opango sa narodil v roku 1939 v regióne Cuvette na severe tejto nepokojnej, na ropu bohatej bývalej francúzskej kolónie. K moci sa dostal ako armádny dôstojník po atentáte na prezidenta Mariena Ngouabiho.



Po tom, ako ho obvinili zo sprisahania voči Nguessovi, bol v rokoch 1987-1990 väznený. Na slobodu sa dostal niekoľko mesiacov pred zavedením pluralitnej demokracie.



Založil Hnutie za demokraciu a rozvoj (RDD), ale v parlamentných voľbách v roku 1992 s touto stranou neuspel. Neskôr sa spojil so zvoleným prezidentom Pascalom Lissoubom a stal sa jeho premiérom. Tento post zastával v rokoch 1993-1996.



Keď v roku 1997 vypukla v krajine občianska vojna, odišiel do francúzskeho exilu. Do vlasti sa mohol vrátiť až v roku 2007, pre zdravotné problémy však žil striedavo v Konžskej republike a vo Francúzsku.