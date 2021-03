Opozičný prezidentský kandidát v Kongu zomrel na koronavírus

Brazzaville 22. marca (TASR) - Opozičný kandidát na prezidenta Konžskej republiky Guy-Brice Parfait Kolélas zomrel na ochorenie COVID-19, keď ho letecky prevážali do Francúzska na liečbu. Šéf jeho volebného štábu to oznámil v pondelok, deň po prezidentských voľbách, v ktorých bol Kolélas hlavným súperom úradujúceho prezidenta Denisa Sassoua Nguessa.



Kolélas "zomrel v zdravotníckom lietadle, ktoré priletelo do metropoly Brazzaville a v nedeľu popoludní ho vyzdvihlo", uviedol pre tlačovú agentúru AFP šéf volebného štábu Christian Cyr Rodrigue Mayanda.



Šesťdesiatročný Kolélas mal pozitívny test na covid v piatok popoludní 19. marca a nebol schopný viesť svoje posledné predvolebné zhromaždenie v metropole Konžskej republiky Brazzaville.



Hlavná opozícia bojkotovala nedeľné prezidentské voľby v Kongu a navyše, konali sa počas výpadku internetu. Kritici vyjadrovali obavy o transparentnosť volieb, vnímaných ako naklonené v prospech politického veterána Sassoua Nguessa.



Kolélas bol vo voľbách pokladaný za hlavného rivala prezidenta Sassoua Nguessa, ktorý vedie stredoafrickú krajinu Kongo od roku 1979 celkovo už 36 rokov.



Opozičný líder zverejnil v sobotu video z nemocničného lôžka a vyhlásil, že bojuje o život.



"Povstaňte ako jeden človek... Bojujem na smrteľnej posteli, aj vy bojujete za svoju zmenu," vyzýval podporovateľov. Dodal, že voľby sú o "budúcnosti vašich detí".



Mayanda vyzval Kolélasových priaznivcov, aby sa zhromaždili o 11.00 h miestneho času (11.00 h SEČ).



"Budeme ďalej počítať hlasy. Vedie v mnohých častiach (krajiny)," oznámil Mayanda.



Predbežné volebné výsledky sa neočakávajú ešte niekoľko dní, ale podľa predpokladov zvíťazí úradujúci prezident Sassou Nguesso.