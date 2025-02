Konžskí povstalci M23 obsadili letisko pri Kavumu a vstúpili do Bukavu

Kinshasa 14. februára (TASR) - Rwandou podporovaní bojovníci militantnej skupiny Hnutie 23. marca (M23) v piatok obsadili strategicky významné letisko Kavumu pri Bukavu, hlavnom meste provincie Južné Kivu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Podľa humanitárnych a bezpečnostných zdrojov agentúry AFP už údajne povstalecké jednotky vstúpili aj do Bukavu, informuje TASR.



Zdroje z bezpečnostného prostredia tvrdia, že militantná skupina sa v meste Kavumu stretla s malým odporom. Miestne strategické letisko, kde boli rozmiestnené jednotky KDR, bolo podľa AFP poslednou vojenskou prekážkou pre protivládne sily pred približne 30 kilometrov vzdialeným Bukavu.



S minimálnym odporom sa podľa AFP povstalci stretli aj pri vstupe do Bukavu. Jeho dobytím by M23 získala úplnú kontrolu nad konžským pobrežím jazera Kivu.



K dobytiu mesta došlo v čase, keď sa v etiópskom hlavnom mesta Addis Abeba zišli lídri na summite Africkej únie (AÚ), ktorého témou je okrem iného aj konflikt v KDR.



M23 sa koncom januára počas bleskovej ofenzívy zmocnili Gomy, hlavného mesta provincie Severné Kivu, a odvtedy skupina vojensky postupuje južne pozdĺž západného pobrežia jazera Kivu.