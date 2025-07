Konzulárni zástupcovia Talibanu budú Nemcom pomáhať pri deportáciách

Berlín 22. júla (TASR) - Nemecká vláda po prvý raz od návratu hnutia Taliban k moci v Afganistane v roku 2021 umožňuje jeho konzulárnym pracovníkom vstup do Nemecka. Afganskí predstavitelia majú pomôcť pri deportačných letoch do Afganistanu, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Afganské diplomatické misie v Nemecku dosiaľ viedli predstavitelia, ktorí získali akreditáciu ešte pred návratom Talibanu, uviedlo nemecké ministerstvo zahraničných vecí. Personálne obsadenie je však podľa rezortu diplomacie slabé a cez víkend prišli dvaja noví afganskí pracovníci.



„Nemecká vláda má záujem zabezpečiť, aby afganskí občania v Nemecku dostávali primeranú konzulárnu podporu - to zahŕňa vydávanie pasov,“ objasňuje nemecké ministerstvo.



Hovorca vlády Steffen Kornelius potvrdil, že akreditácie dvoch afganských predstaviteľov sú spojené s nedávnym deportačným letom z Nemecka.



V piatok z Nemecka po takmer roku vypravili druhý deportačný let do Afganistanu od augusta 2021. Na palube lietadla, ktoré vzlietlo z Lipska, sa nachádzalo 81 ľudí. Uskutočnenie letu umožnila spolupráca medzi ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom vnútra a úradom kancelára Friedricha Merza. Ten zdôraznil, že nedôjde k diplomatickému uznaniu islamistov z Talibanu. Medzi vládou Nemecka a Afganistanu podľa neho prebehli iba technické kontakty sprostredkované Katarom. Nemecká vláda nemá žiadne oficiálne vzťahy s Talibanom, píše DPA.