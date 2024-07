Konzulát SR v Bruseli bilancoval krajanské aktivity za minulý rok

Brusel 5. júla (TASR) - Generálny konzul SR v Belgicku Andrej Michalec vo štvrtok večer, pri príležitosti Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, pozvať na stretnutie predstaviteľov krajanských organizácií pôsobiacich v Belgicku, aby s nimi ukončil a zbilancoval krajanskú sezónu 2023/2024. Informuje o tom spravodajca TASR.



Michalec pre TASR spresnil, že ide o najaktívnejších zástupcov organizácií fungujúcich počas celého roka v Belgicku a aktívne spolupracujú s Generálnym konzulátom SR.



Potvrdil, že prepájanie krajanov a tiež organizácií medzi sebou sa darí aj vďaka aktivitám konzulátu pod značkou Slovenský dom, ktorú Ministerstvo zahraničných vecí SR odobrilo pre Belgicko a Luxembursko v roku 2022.



"Cieľom tejto iniciatívy bolo zintenzívniť spoluprácu s krajanmi, ich organizáciami a neformálnymi platformami, čo sa nám do veľkej miery darí. Začali sme organizovať podujatia určené krajanom, jednoduchšie je to v Belgicku, v Luxembursku to zázemie je trochu náročnejšie, " opísal situáciu Michalec.



Cieľom štvrtkového bilancovania bolo tiež načrtnúť aktivity na sezónu 2024/2025 a dohodnúť sa na vzájomnej pomoci pri ich organizovaní.



Na bilancovanie boli pozvaní zástupcovia folklórneho spolku AkoDoma a jeho detskej odnože Rodinka, Bruskov (českých a slovenských skautov v Bruseli), ČSSR 76 (spoločnej českej a slovenskej futbalovej reprezentácie v bruselskej Eurolige), krajanského čitateľského spolku Klub Buk, krajanských aktivistov z mesta Gent, spolku Lienky – Slovenské rodiny v Belgicku, Lipa – slovenský book club v Belgicku, Myogis, platformy Od Tatier k Schumanu, SK SWALS (spolku rodičov detí, ktoré navštevujú Európsku školu III v Bruseli), Slovenskej katolíckej misie v Belgicku, Európskej školy v Bruseli, turisticko-športového klubu Poľana v Belgicku, facebookovej skupiny Výbor pre rekreačnú slovenčinu a Prázdninových tvorivých dielní.