Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
Konzulát v irackom Kurdistane napadol dron

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Irán podniká odvetné útoky na Dubaj a ďalšie mestá, spolu s americkými základňami v Perzskom zálive od 28. februára.

Dubaj 10. marca (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v utorok ráno oznámili, že ich generálny konzulát v irackom Kurdistane sa stal terčom útoku bezpilotného lietadla. Pri údere nikto neutrpel zranenia, no došlo k škodám na majetku, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že útok „predstavuje nebezpečnú eskaláciu a ohrozenie regionálnej bezpečnosti a stability“. „(Útoky) zacielené na diplomatické misie a objekty predstavujú hrubé porušenie všetkých medzinárodných noriem a zákonov,“ zdôraznilo.

Na základe vyhlásenia nebolo bezprostredne zrejmé, odkiaľ dron priletel, a SAE vyzvala miestne úrady, aby „vyšetrovali okolnosti tohto útoku s cieľom identifikovať zodpovedné osoby“.

Irán podniká odvetné útoky na Dubaj a ďalšie mestá, spolu s americkými základňami v Perzskom zálive od 28. februára, keď naň zaútočili USA a Izrael. Spojené arabské emiráty oznámili, že od začiatku iránskych operácií zaznamenali viac než 1000 úderov namierených proti svojmu územiu.
