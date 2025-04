Konzumácia ultra-spracovaných potravín zvyšuje riziko úmrtia

Londýn 28. apríla (TASR) - Konzumácia ultra-spracovaných potravín môže v Spojenom kráľovstve každoročne zapríčiniť tisíce úmrtí, vyplýva to z novej štúdie amerického lekárskeho žurnálu American Journal of Preventive Medicine. Podľa vedcov existuje súvislosť medzi konzumáciou takýchto potravín a predčasnou smrťou. Vládu vyzývajú, aby vydala odporúčania s cieľom znížiť ich spotrebu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Vedci v štúdii preskúmali údaje z ôsmych krajín a zistili, že ultra-spracované potraviny tvorili až 53 percent energetického príjmu ľudí v Spojenom kráľovstve. Podľa štúdie ide o druhý najväčší podiel po Spojených štátoch, kde tvoria 55 percent energetického príjmu ľudí.



Odborníci sa domnievajú, že spotreba ultra-spracovaných potravín mohla v rokoch 2018/19 v Británii spôsobiť viac ako 17.000 predčasných úmrtí.



Stephen Burgess z Cambridgeskej univerzity varuje pred unáhlenými závermi tejto štúdie. „Tento typ výskumu nemôže dokázať, že konzumácia ultra-spracovaných potravín je škodlivá, ale poskytuje dôkazy, ktoré spájajú ich spotrebu s horšími zdravotnými výsledkami... Je možné, že skutočnou príčinou nie sú ultra-spracované potraviny, ale príbuzný rizikový faktor, napríklad fyzická kondícia,“ vysvetlil.



Ultra-spracované potraviny často obsahujú vysoké množstvo nasýtených tukov, soli, cukru, prídavných látok ako konzervantov, umelých farbív, aróm a iných prísad. Medzi tieto potraviny patrí napríklad zmrzlina, spracované mäso, masovo vyrábané pečivo či sladené nápoje. Dlhodobo sa spájajú so zlým zdravotným stavom, vrátane zvýšeného rizika obezity, srdcocievnych ochorení či rakoviny. Podľa odborníkov by sa ich konzumácia mala znížiť v prospech priemyselne nespracovaných potravín.