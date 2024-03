Koordinátor OSN: Nedostatok pomoci pre Sýriu prehlbuje migračný tlak

Ženeva 22. marca (TASR) - Humanitárnu krízu v Sýrii zatieňuje vojna na Ukrajine, v Pásme Gazy a konflikty v iných častiach sveta, čo môže mať závažné vedľajšie účinky vrátane ďalšej migrácie, varoval v piatok koordinátor OSN pre Sýriu Adam Abdelmoula. TASR píše podľa správy agentúry DPA.



Táto nerovnováha pozornosti podľa neho nielen ohrozuje životy Sýrčanov, ale ďalej posilňuje zúfalú migráciu do Európy cez more. Počet žiadateľov o azyl zo Sýrie v Európe sa medziročne zvýšil o 38 percent. V roku 2023 ich zaznamenali približne 181.000, uviedol Abdelmoula.



"V súčasnosti čelíme bezprecedentnej situácii, ktorú si nemôžeme dovoliť odignorovať," dodal humanitárny koordinátor OSN v súvislosti s krízou v Sýrii, kde viac ako 16 miliónov ľudí nutne potrebuje určitú formu humanitárnej pomoci.



Dezintegrácia krajiny je reálnou hrozbou, varoval Abdelmoula a zdôraznil, že migrácia do Európy sa výrazne navýši, ak svet nebude schopní uspokojiť potreby Sýrčanov. V tejto súvislosti vyzval krajiny, aby poskytovali viac humanitárnej pomoci, keďže je to podľa neho menej nákladné, ako sa postarať o žiadateľov o azyl.



Organizácia Spojených národov podľa Abdelmoula žiada o poskytnutie vyše štyroch miliárd dolárov pre viac ako desať miliónov Sýrčanov na rok 2024. Do začiatku marca bola táto suma pokrytá len na 0,02 percenta.



Okrem občianskej vojny, ktorá v Sýrii trvá od roku 2011, a zničujúceho zemetrasenia z vlaňajšieho februára, túto krajinu vážne postihla klimatická kríza. Horúčavy dosahujú nad 40 stupňov Celzia a Sýria trpí aj úbytkom zrážok. Situáciu v krajine navyše zaťažuje vojna v Pásme Gazy a izraelské vojenské údery na sýrskom území.